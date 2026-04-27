In 89 Ländern sofort auf Platz 1 bei Netflix: Brandneuer Abenteuer-Thriller mit Hollywood-Stars beim gnadenlosen Überlebenskampf

In den Netflix-Charts ist aktuell Hochspannung angesagt. Ganz vorne mit dabei ist der neue Survival-Thriller, in dem Charlize Theron in der wilden Natur einem gnadenlosen Killer entkommen muss.

Mit Apex erobert ein harter Survival-Thriller die Netflix-Charts und liefert intensive 95 Minuten voller Anspannung. Oscarpreisträgerin Charlize Theron mimt Sasha, die nach einem tragischen Verlust Zuflucht in der rauen Wildnis Australiens sucht, doch statt Trost zu finden, muss sie plötzlich um ihr eigenes Überleben kämpfen.

In Deutschland steht der Film seit seinem Start auf Platz 1 in der Top 10 der aktuell beliebtesten Filme bei Netflix. Auch weltweit kann er auftrumpfen. Laut Flixpatrol hat es Apex übers Wochenende in 89 Ländern auf Platz 1 geschafft.

Apex verbindet Survival-Thriller mit Horror-Jagd bei Netflix

Nach dem tödlichen Unfall ihres Mannes setzt Sasha auf eine ganz eigenwillige Trauerarbeit. In der Wildnis Australiens sucht sie die Gefahr in den Stromschnellen und im unwegsamen Gelände. Statt sich mit dem Verlust auseinanderzusetzen, geißelt sie sich lieber selbst.

Doch mit dem Auftauchen von Taron Egerton (Kingsman) als mysteriösem Fremden kippt die Abenteuergeschichte abrupt in eine düstere Menschenjagd und Sasha wird zur Beute.

Charlize Theron liefert packende Performance in Apex

Regisseur Baltasar Kormákur erfindet das Rad hier zwar nicht neu und übernimmt klassische Muster aus dem Survival-Genre, dafür liefert er allerdings eine kompromisslose Härte, die nichts für schwache Nerven ist. Während Edgerton eine klischeehafte Killer-Performance abliefert, überzeugt in Apex vor allem Theron, wie unsere Chefredakteurin Jenny Jecke in ihrem ausführlichen Film-Check beschreibt.

Apex lohnt sich deshalb vor allem für Charlize Theron, die einen drittklassigen Netflix-Thriller genauso engagiert durchexerziert wie ihren Oscar-Film Monster oder das Action-Meisterwerk Mad Max: Fury Road.

Action-Star Theron ist harte Dreharbeiten gewohnt, doch wie sie in einem Interview verriet, geht das Alter nicht spurlos an ihr und vor allem ihrem Körper vorbei. In diesem Jahr könnt ihr die Südafrikanerin auch im Kino sehen. In Christopher Nolans lang erwartetem Epos Die Odyssee spielt sie die Göttin Kalypso.

Das sind die aktuellen Netflix Film-Charts:

Seit dem 24. April 2026 streamt Apex bei Netflix und stürmt schon jetzt die Streaming-Charts. Ein Blick aufs Ranking verrät, dass aktuell besonders die düsteren Stoffe angesagt sind.