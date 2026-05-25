Neuer Platz 1 bei Netflix: Stranger Things-Macher liefern den nächsten Sci-Fi-Mystery-Hit mit 8 Folgen ab

Stranger Things Staffel 6 wird es laut aktuellem Stand nicht geben. Dafür haben die Duffer-Brüder bereits eine ideale Ersatzserie bei Netflix nachgeliefert, die nun auf Platz 1 der Streaming-Charts steht.

Fast ein halbes Jahr ist es her, dass Stranger Things bei Netflix sein Ende gefunden hat. Das Vermächtnis der Sci-Fi-Mystery-Serie lebt jedoch weiter. Nicht nur ist vor ein paar Wochen mit Stranger Things: Tales From '85 ein direktes Spin-off zu dem Netflix-Überflieger an den Start gegangen. Auch im Geiste gibt es eine Fortsetzung.

So haben Matt Duffer und Ross Duffer, die kreativen Köpfe hinter Stranger Things, ein neues Projekt bei dem Streamer an den Start gebracht, das sich wie die Seniorenversion des Upside Down-Abenteuers anhört: The Boroughs wartet definitiv mit der DNA der Duffer-Brüder auf und führt jetzt die Streaming-Charts an.

Stranger Things im Seniorenheim: The Boroughs erobert Platz 1 der Streaming-Charts bei Netflix

Der Einstieg gestaltete sich zwar zögerlich. Als alle acht Episoden der 1. Staffel von The Borough letzte Woche bei Netflix veröffentlicht wurden, schafften sie es nur auf Platz 3 der aktuell beliebtesten Serien bei Netflix. Über das Wochenende konnte sich die Serie aber die Spitze der Top 10 sichern und thront dort nun als gefragtester Neustart.

Geschaffen wurde The Boroughs von Jeffrey Addiss und Will Matthews, die bereits das Netflix-Fantasy-Juwel Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands auf die Beine gestellt haben. Nun entführen sie mit der Produzenten-Power der Duffer-Brüder im Rücken in eine Seniorenresidenz in New Mexico, in der merkwürdige Dinge vor sich gehen.

Als der Witwer Sam Cooper (Alfred Molina) in The Boroughs ankommt, wägt er sich zuerst in einem Idyll, ehe er einer großen Verschwörung auf die Spur kommt, die ungeheuerliche Abgründe offenbart. Das Problem ist nur: Kaum erzählt er von seiner Entdeckung, wird sein Bericht als das verwirrte Gerede eines alten Mannes abgetan.

Die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix:

The Boroughs trotzt dem Sommer und lockt in die unheimliche Welt der Schatten bei Netflix

Trotz der sommerlichen Temperaturen in den vergangenen Tagen lockte The Boroughs viele Netflix-Abonnent:innen vor die Bildschirme und zieht mit seinen Geheimnissen und Twists in den Bann. Die einzelnen Folgen gehen zwischen 40 und 55 Minuten. Ob die Serie in einer 2. Staffel fortgesetzt wird, steht noch nicht fest.

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Allein für den Cast dürfte sich aber definitiv ein Blick lohnen. Neben Alfred Molina sind u.a. Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters, Geena Davis und Bill Pullman vor der Kamera zu sehen. In weiteren Rollen treten Carlos Miranda, Alice Kremelberg, Seth Numrich, Nancy Daly und Jena Malone in Erscheinung.