Neuer Platz 1 bei Netflix "überrascht mit völlig abgedrehten Twists", aber Angst vor Clowns dürft ihr nicht haben

Derzeit stürmt bei Netflix ein Horrorfilm aus dem letzten Jahr die Top 10 der Charts. Wenn ihr Angst vor Clowns habt, solltet ihr lieber einen großen Bogen darum machen.

Spätestens mit dem Remake von ES aus dem Jahr 2017 und der Fortsetzung von 2019 war die Angst vor Clowns wieder weit verbreitet. Neben Pennywise konnte sich in den letzten Jahren auch Art the Clown aus den ultraharten Terrifier-Filmen den Ruf einer modernen Horror-Ikone erarbeiten. Auf Netflix stürmt derzeit mit Clown in a Cornfield aus dem letzten Jahr ein weiterer Clownkiller-Film die Charts.

Killer-Clown an der Spitze der Netflix-Charts

In Clown in a Cornfield unter der Regie von Eli Craig geht es um die Teenagerin Quinn, eine frisch Zugezogene in der etwas verwahrlosten Stadt Kettle Springs. Das Geschäft läuft nicht mehr wie einst und der große Fabrikkomplex der Stadt wurde stillgelegt. Als wäre dies nicht herausfordernd genug, erwacht das ehemalige Clownsmaskottchen Frendo der Fabrik zum Leben und macht Jagd auf Quinn und den Rest der Jugend der Stadt.

Wie der neue Film des Tucker and Dale-Regisseurs bei uns abgeschnitten hat, könnt ihr in unserem Film-Check nachlesen. Darin schreibt Moviepilot-Autor Max Wieseler neben überraschenden "völlig abgedrehten Twists" unter anderem:

Sobald der Clownskiller Frendo aber seinen blutigen Streifzug durch Kettle Springs beginnt, dauert es nicht lange, bis Clown in a Cornfield inmitten effektvoller Kills und Gore seinen ersten großen Twist (der an dieser Stelle natürlich nicht verraten wird) abliefert und sich in ein mörderisch-unterhaltsames Slasher-Fest verwandelt, das von Minute zu Minute abgedrehter und vor allem witziger wird.

Die Hauptrolle in dem Film übernahm Katie Douglas. Auf Netflix befindet sich der Film in den Charts derzeit an erster Stelle.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 31. März 2026):

Bekommt Clown in a Cornfield eine Fortsetzung?

Die Romanvorlage von Clown in A Cornfield hatte mit Clown in a Cornfield 2: Frendo Lives auch eine Fortsetzung spendiert bekommen. Ob dieser zweite Teil jedoch auch verfilmt wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest.

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