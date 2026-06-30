Neuer Platz 1 bei Netflix: Vergessener Sci-Fi-Thriller über Unsterblichkeit erobert Charts

Der fünf Jahre alte Sci-Fi-Film Infinite mit Mark Wahlberg wurde erst gestern neu bei Netflix im Abo veröffentlicht. In den Charts des Streamers hat er direkt die Spitze erobert.

Als der Science-Fiction-Thriller Infinite - Lebe Unendlich von Michael-Regisseur Antoine Fuqua 2021 erstmals veröffentlicht wurde, war er noch ein Amazon Prime-exklusiver Streaming-Titel. Mittlerweile ist der Film bereits im deutschen Free-TV ausgestrahlt worden und seit dem 29. Juni 2026 auch im Netflix-Abo verfügbar. Hier hat sich der mittlerweile recht vergessene Film mit Stars wie Mark Wahlberg (Shooter) und Chiwetel Ejiofor (Backrooms) direkt die Spitze der Film-Top-10 gesichert.

Neuer Platz 1 bei Netflix: Darum geht es im Sci-Fi-Film Infinite

Wahlberg spielt die Hauptfigur Evan McCauley, bei dem im Alter von 14 Jahren bereits Schizophrenie diagnostiziert wurde. Während ihn im Erwachsenenalter noch immer regelmäßig Halluzinationen plagen, stößt er auf eine bahnbrechende Enthüllung.

Marks Einbildungen sind in Wirklichkeit Erinnerungen an verschiedene Leben, die er früher einmal hatte. Der Protagonist gehört damit zu den sogenannten Infinite-Menschen, die auf ihre Art unsterblich sind. Mark soll ihrem Geheimbund beitreten, doch die uralte Vereinigung verfolgt nicht nur gute Absichten.

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr Netflix-News von uns.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 30. Juni 2026):

Bei der Moviepilot-Community kommt Infinite - Lebe unendlich mit knapp 700 Bewertungen auf einen mittelmäßigen Wertungsschnitt von 5,2 von 10 Punkten. Noch viel schlechter fällt der Rotten Tomatoes -Kritikenschnitt von 17 Prozent aus. Ob der Platz 1 bei Netflix also für Qualität steht, müsst ihr für euch selbst herausfinden.

Und falls ihr lieber Serien statt Filme streamt und noch aktuelle Tipps braucht, hört doch mal hier rein:

Podcast: Die 10 besten Serien im Juni bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Serien- und Staffel-Neustarts umfassen diesen Monat zwei der größten Fantasy-Serien des Jahres (House of the Dragon und Avatar) sowie das Serien-Remake von Martin Scorseses Kap der Angst. Außerdem endet eine der besten Serien der Gegenwart.