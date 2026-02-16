Neuer Platz 1 bei Netflix: Von diesem Actionfilm haben die meisten vermutlich noch nie etwas gehört

Nach dem Wochenende hat sich die Netflix-Top-10 einmal wieder verändert. Besonders überraschend ist Platz 1 im Filmbereich. Denn von dem habt ihr vermutlich noch nie etwas gehört.

Oft finden sich in den Streaming-Charts bei Netflix genau die Titel, die man dort erwarten würde. In den vergangenen Wochen haben wir das etwa mit Bridgerton und Stranger Things erlebt. Keine Frage: Diese Netflix-Blockbuster landen sofort auf Platz 1, sobald sie auf der Plattform des Streamers veröffentlicht werden.

Immer wieder tauchen allerdings auch Filme und Serien auf, von denen man noch nie zuvor etwas gehört hat. Mitunter würde man sie vermutlich gar nicht registrieren, weil sie so unscheinbar wirken. Diese Woche haben wir wieder einen solchen Fall: London Calling schleicht sich aus dem Nichts auf Platz 1 der Netflix-Charts.

Gut gelaunte Auftragskiller-Action stürmt Netflix-Charts

London Calling dreht sich um den Auftragskiller Tommy Ward (Josh Duhamel), dem ein äußerst ärgerliches Missgeschick passiert: Er tötet versehentlich einen Verwandten des größten Gangsterbosses in London. Fortan befindet er sich auf der Flucht und muss sogar das Land verlassen. In Los Angeles findet er Unterschlupf.

Ewig will er dort allerdings nicht bleiben. Denn Tommy hat seinen Sohn zu Hause zurückgelassen. Also schließt er einen Deal mit seinem neuen Arbeitgeber: Er bringt dessen sozial unbeholfenen Sohn Julian (Jeremy Ray Taylor) bei, wie man ein richtiger Mann wird. Dafür erhält er eine sichere Rückreise nach Großbritannien.

Aufbauend auf dieser Prämisse entwickelt sich London Calling in eine chaotische Action-Komödie, die mit jeder Menge Witz, Tempo und guter Laune daherkommt. Perfekt also für den Sonntagabend. Sogar Mega-Blockbuster wie Mission: Impossible – Dead Reckoning müssen sich da in der Netflix-Top-10 geschlagen geben.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 16. Februar 2026)

London Calling ging als Direct-to-DVD-Film unter

In Deutschland wurde London Calling ursprünglich schon letztes Jahr veröffentlicht, allerdings nicht im Kino. Der Film kam bei uns direkt auf DVD und Blu-ray heraus – und ging dabei ziemlich unter. Nun erhält er dafür bei Netflix seinen großen Moment. Wir dürfen gespannt sein, wie lange er sich auf Platz 1 der Charts halten kann.