Neuer Platz 1 in den Amazon-Charts: So habt ihr eine der legendärsten Filmfiguren noch nie gesehen

Mit einer actiongeladenen Mysteryserie über eine der berühmtesten Figuren der Literatur- und Filmgeschichte gelingt Amazon Prime ein neuer Streaming-Hit. Sie erzählt eine völlig neue Seite der Figur.

Regisseur Guy Ritchie kehrt mit der Amazon Prime Serie Young Sherlock zurück zu Arthur Conan Doyles ikonischer Detektivfigur. Bereits 2009 und 2011 inszenierte er mit Sherlock Holmes zwei erfolgreiche Blockbuster mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle. Wie seine Kinofilme erhielt auch die Serie einen erfolgreichen Start und befindet sich aktuell auf Platz 1 der Amazon Prime-Charts.

Anders als bei den meisten Verfilmungen konzentriert sich die Serie auf die jungen Jahre des angehenden Detektivs.

Positive Kritiken für Chart-Stürmer Young Sherlock

Obwohl Guy Ritchie die Serie mitentwickelte, als Produzent tätig ist und die ersten beiden Folgen inszenierte, ist Young Sherlock kein Prequel zu seinen früheren Filmen. Das erklärte Showrunner Matthew Parkhill uns im Moviepilot-Interview. Er und Ritchie hätten diese Möglichkeit zwar besprochen, seien sich aber schnell einig gewesen, dass die jungen Jahre des Genies (gespielt von Hero Fiennes Tiffin) losgelöst von den Filmen erzählt werden sollten.

Scheint so, als sei die Entscheidung richtig gewesen, denn die Serie stürmt nicht nur die Streaming-Charts, sondern hat bisher auch viele positive Kritiken erhalten. Auf Rotten Tomatoes liegen sowohl Kritiker- wie auch Zuschauerstimmen bei einer aktuellen Bewertung von 82 Prozent.

Auch unsere Community bewertet die Serie hoch, mit sehenswerten 7,5 von 10 Punkten. Moviepilot-Redakteurin Ester Stroh beschreibt Young Sherlock in ihrem ausführlichen Serien-Check als "trittsichere Krimi-Action für den Feierabend" mit einem überzeugenden Dónal Finn als Moriarty, der Sherlock die Schau stehle.

Das sind die aktuellen Amazon Prime Serien-Charts:

Darum geht es in der neuen Serie Young Sherlock

Im Oxford der 1870er Jahre treffen wir auf einen intelligenten, aber orientierungslosen Sherlock Holmes, der als Page an der Universität arbeitet. Der 19-Jährige freundet sich mit dem gelangweilten James Moriaty an. ihr Universitätsalltag wird bald durch den Mord an einem Professor erschüttert. Da Sherlock selbst unter Verdacht gerät, muss er den Fall schnellstmöglich aufklären und stößt dabei auf eine weltweite Verschwörung.