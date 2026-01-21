Neuer Psychothriller mit Adolescence-Star Stephen Graham sieht unglaublich intensiv aus: Seht hier den ersten Trailer zu Heel

Im kommenden Psychothriller Heel interpretiert Adolescence-Star Stephen Graham die Vaterrolle etwas anders: Laut dem ersten Trailer zum Film erwartet uns hier ein makaberes Vergnügen.

Stephen Graham (Snatch) durchlebt gerade die wohl erfolgreichste Phase in seiner immerhin schon 35 Jahre umfassenden Karriere. Zu verdanken hat er dies der Netflix-Serie Adolescence, für die er bei der zurückliegenden Emmy-Verleihung im September 2025 gleich dreimal (als Hauptdarsteller, Produzent und Co-Autor) ausgezeichnet wurde.



In seinem neuen Projekt, dem Psychothriller Heel, spielt Graham erneut einen Familienvater. Wie ihr im ersten Trailer zum Film sehen könnt, ist dieser aber nicht unbedingt der Typ Dad, von dem man sich eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen lassen will ...

Seht hier den Trailer zu Heel:

Heel - Trailer (English) HD

Darum geht es im Thriller Heel mit Stephen Graham

Das britische Ehepaar Chris (Graham) und Kathryn (Andrea Riseborough) lebt mit seinem Sohn Jonathan (Kit Rakusen) in einem abgeschiedenen Haus in Nordengland und könnte fast eine ganz normale Vorort-Familie sein. Wäre da nicht der junge Mann, der angekettet im Keller des Domizils gefangen gehalten wird.

Dabei handelt es sich um den 19-jährigen Tommy (Anson Boon), der sich in seinem bisherigen Leben hauptsächlich durch gewalttätiges und schikanierendes Verhalten ausgezeichnet hat. Chris hat den brutalen Teenager entführt und eingesperrt, um ihn gemeinsam mit seiner Frau zu einem besseren Menschen umzuerziehen. Tommy bleibt nichts anderes übrig, als das kranke Spiel der Familie mitzuspielen, wenn er überleben möchte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Regie zu Heel übernahm der polnische Filmemacher Jan Komasa, der zuvor schon mit den Werken Corpus Christi, The Hater und The Change auf sich aufmerksam machte. Gedreht wurde der schwarzhumorige Psychothriller im englischen Yorkshire und der polnischen Hauptstadt Warschau, wo er bereits im Oktober 2024 fertiggestellt wurde. Ursprünglich trug der Film den Titel Good Boy, wurde mittlerweile aber in Heel umbenannt, da kurz zuvor schon ein gleichnamiger Streifen erschien.

Neben Graham standen außerdem noch Andrea Riseborough (Mandy), Anson Boon (MobLand) und Kit Rakusen (Jay Kelly) vor der Kamera.

Wann startet Heel im Kino?

Der Thriller feierte im September 2025 seine Weltpremiere auf dem Toronto International Film Festival, wo er bei der Kritik überwiegend positiv ankam. Dies ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb Heel bei uns einen offiziellen Kinostart erhält. Ab dem 7. Mai 2026 läuft der Film in den deutschen Lichtspielhäusern.