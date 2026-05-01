Neuer Rache-Thriller steigt weit oben in den Netflix-Charts ein, kommt aber nicht an True-Crime-Miniserie vorbei

Mit Man on Fire ist die Serienadaption eines Denzel Washington-Thrillers bei Netflix aufgeschlagen. Doch die actionreiche Serie schafft es zum Einstand nicht, den Top-Platz in den Charts zu erobern.

Die Thriller-Serie Man on Fire ist seit gestern bei Netflix streambar und aus dem Stand heraus weit oben in den Serien-Charts des Streamers eingestiegen. So weit, so erwartbar. Allerdings beißt sich das neue Format ausgerechnet an einer True-Crime-Doku die Zähne aus, die nicht mal zu den brandneuen Mai-Neuzugängen gehört. So muss die Serienadaption von Mann unter Feuer sich vorerst hinter Should I Marry a Murderer? mit Platz 2 begnügen.

Thriller-Neuzugang Man on Fire auf Platz 2 bei Netflix: Die True-Crime-Doku Should I Marry a Murderer ist stärker

Washington wird im siebenteiligen Rachedrama Man on Fire von Wonder Man-Star Yahya Abdul-Mateen II ersetzt, der den Söldner John Creasy spielt. Als ihn sein ehemaliger Mentor Paul Rayburn (Bobby Cannavale) ihn bittet, auf seine Tochter Poe (Billie Boullet) aufzupassen, freundet sich der Special-Forces-Spezialist mit dem Mädchen an. Ein folgenschweres Ereignis schickt ihn dann aber auf einen blutigen Pfad der Vergeltung. Als Vorlage dient übrigens wie beim Film der 1980 erschienene Roman Der Söldner von A.J. Quinnell.

Bei Should I Marry a Murderer? handelt es sich um eine dreiteilige Dokuserie aus Großbritannien, die seit dem 29. April online ist. Darin geht es um die Romanze zwischen der forensischen Pathologin Dr. Caroline Muirhead und dem schottischen Farmer Sandy McKellar, die sich auf Tinder kennenlernten. Als er ihr schließlich von einem tödlichen Autounfall mit Fahrerflucht beichtet, nachdem er und sein Bruder 2017 die Leiche des Opfers versteckten, fängt Muirhead an, Fragen zu stellen und Beweise gegen ihren Verlobten zu sammeln.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 1. Mai 2026):

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.

