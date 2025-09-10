Neuer Scary Movie-Film bringt Original-Stars nach 23 Jahren zurück: Jetzt wurde enthüllt, welche Horrorfilme verarscht werden

Die Scary Movie-Reihe kehrt zurück, um sich über aktuelle Horror-Hits lustig zu machen. Marlon Wayans hat nun verraten, welche Filme er in Teil 6 durch den Kakao ziehen will.

In den vergangenen Jahren sah es so aus, als wären Filmparodien komplett aus dem Kino verschwunden. Wer die Szene jedoch genau verfolgt, dürfte eine kleine Bewegung festgestellt haben: Nicht nur durften wir uns dieses Jahr über Die nackte Kanone aus den USA und Das Kanu des Manitu aus Deutschland freuen. Eine der legendärsten Spoof-Reihen bereitet derzeit ihre Leinwandrückkehr vor: Scary Movie.

Anfang der 2000er Jahre landete der erste Teil der Horror-Komödie der Wayans-Brüder in den Kinos. Bis heute sind vier Fortsetzungen erschienen, die damals eine ganze Welle an Parodien inspiriert und auf den Weg gebracht haben. Seit einigen Monaten wissen wir nun: Marlon Wayans, Shawn Wayans und Keenen Ivory Wayans haben sich zum ersten Mal seit 18 Jahren für eine große Reunion zusammengeschlossen.

Marlon Wayans verrät sieben Horror-Filme, die in Scary Movie 6 vorkommen werden

Scary Movie 6 befindet sich unter dem Dach von Miramax und Paramount in Produktion. In einem neuen Interview mit Comic Book spricht Marlon Wayans erstmals darüber, welchen Horrorfilmen es in Teil 6 an den Kragen geht. Wie es aussieht, knöpfen er und seine Brüder sich vor allem die Horror-Hypes der vergangenen Jahre vor.

Wayans teast:

Ich bin einfach ein Fan des gesamten Genres. Vielleicht ist auch Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast dabei. Die Scream-Reihe finde ich immer großartig. Heretic war ein wunderbarer Film. Longlegs. Get Out. Nope. Es gibt einfach so viele großartige Horrorfilme, dass wir uns darauf freuen, uns richtig auszutoben. Blood & Sinners.

Auf den ersten Blick überwiegen die neuen Titel. Wayans nennt fünf Horrorfilme, die jüngst aufgrund ihrer besonderen wie cleveren Aufmachung und Gestaltung durch die Decke gegangen sind, und zählt darunter gleich zwei Werke von Jordan Peele auf, der sich in die derzeit wohl revolutionärste Stimme des Genres verwandelt hat.

Aktuelle Horror-Filme, die in Scary Movie 6 parodiert werden:

Die Klassiker dürfen aber nicht vergessen werden. Mit Scream und Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast erwähnt Wayans zwei Filmreihen, die als Blueprint für Scary Movie gelten und den Teenie-Slasher in den 1990er Jahren prägten. Besonders interessant: Beide Reihen sind kürzlich mit Legacyquels zurückgekehrt – das ist offenbar auch ein Trend, der in Scary Movie 6 eine Rolle spielen wird.

Wann startet Scary Movie 6 im Kino?

Scary Movie 6 startet am 11. Juni 2026 in den deutschen Kinos. Neben den Wayans-Brüdern kehren Regina Hall und Anna Faris aus den Originalfilmen vor die Kamera zurück. Die wichtigsten Zutaten für ein Legacyquel sind somit definitiv vorhanden.