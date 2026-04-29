Neuer Sci-Fi-Film bei Amazon Prime: Er heißt fast genauso wie der Ryan Gosling-Hit, aber passt auf

Bei Amazon Prime startet heute ein Sci-Fi-Horrorfilm, dessen Titel viele Fans verwirren wird: Er klingt wie der Kino-Erfolg Der Astronaut mit Ryan Gosling, ist aber ein echter Schocker.

Wer Der Astronaut - Project Hail Mary im Kino verpasst hat, wartet gerade sehnlichst auf den VoD-Start des Sci-Fi-Hits mit Ryan Gosling. Wer heute schon einen Blick in die Amazon Prime-Neuheiten geworfen hat, wird seinen Augen nicht trauen: Ist der Blockbuster etwa schon im Streaming-Abo gelandet? Tatsächlich handelt es sich bei The Astronaut aber um einen Horrorfilm.

Schaut hier den Trailer zu The Astronaut:

The Astronaut - Trailer (Deutsch) HD

Gruseliger als Der Astronaut: The Astronaut bei Amazon Prime ist echter Sci-Fi-Horror

The Astronaut dreht sich um die Astronautin Sam (Kate Mara), die nach einer Weltraummission eine Bruchlandung auf der Erde hinlegt und sich nur an wenig erinnern kann. Das Pentagon scheint reges Interesse am Verlauf ihres Auftrags zu haben. Ihr Vater, General Harris (Laurence Fishburne), lässt sie zur Erholung in einem Landhaus unterbringen.

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Doch dort suchen Sam bald Halluzinationen heim – oder etwas belauert sie im Dickicht. Die Astronautin verliert langsam das Vertrauen in ihre Sinne. Eine finstere Macht scheint immer vehementer zu ihr gelangen zu wollen. Und als sie schließlich die Wahrheit erfährt, stellt die Enthüllung ihre ganze Welt auf den Kopf.

Wie die namentliche Nähe von Der Astronaut und The Astronaut zustande gekommen ist, sei dahingestellt. Abgesehen davon, dass beide dem Sci-Fi-Genre angehören, sind sie grundverschieden: Während der Hit mit Ryan Gosling mit seinen Themen tief berührt, ist der Film mit Kate Mara ein echter Schocker.

Die Regiearbeit von Jess Varley (Phobias) scheint im Gegensatz zum Kino-Erfolg von Der Astronaut auch nur wenige Zuschauer:innen richtig fesseln zu können: Bei Moviepilot kommt er aktuell auf 4,5 Punkte, die Rotten Tomatoes -Zahlen teilen sich in 37 Prozent Kritikenwertung und ein 47 Prozent-Urteil des regulären Publikums.

Neben Mara und Fishburne ist in The Astronaut unter anderem auch Gabriel Luna (The Last of Us) vor der Kamera zu sehen.