Neuer Sci-Fi-Film erstmals bei Amazon Prime: Im Kino war er ein riesiger Flop, jetzt ist er auf Platz 1

Nur zwei Monate nach dem Kinostart könnt ihr den neuen Sci-Fi-Film mit Chris Pratt bereits im Streaming-Abo bei Amazon Prime schauen. Dort ist der Titel direkt auf Platz 1 der Charts gesprungen.

Hollywood-Star Chris Pratt hat ein paar der größten Blockbuster der vergangenen Dekade angeführt, von Guardians of the Galaxy bis zu Jurassic World. Zuletzt entpuppte sich seine Rollenwahl jedoch als nicht mehr so treffsicher. Im Januar spielte er in einem der bisher größten Flops des Jahres mit: dem Sci-Fi-Thriller Mercy.

Obwohl sich die Geschichte eigentlich sehr spannend anhört, ging der Film auf der großen Leinwand komplett unter und konnte nicht einmal seine Produktionskosten einspielen. Kein Wunder, dass er jetzt schon im Abo zur Verfügung steht. Am Wochenende kam Mercy zu Amazon Prime und setzt sich an die Spitze der Streaming-Charts.

Mercy bei Amazon Prime: Sci-Fi-Thriller mit Chris Pratt

Mercy entführt ins Jahr 2029 und stellt uns eine düstere Zukunftsvision vor, in der die Straßen von Los Angeles von Verbrechen überschwemmt werden. Von einer "Crime Epidemic" ist die Rede. Um die Situation wieder in den Griff zu bekommen, wird eine KI-Richterin ins Leben gerufen, die binnen 90 Minuten ein Urteil ausspricht.

Detective Chris Raven (Chris Pratt) hat das Programm erfolgreich auf den Weg gebracht. Plötzlich sitzt er jedoch selbst der KI-Richterin Maddox (Rebecca Ferguson) gegenüber und muss seine Unschuld beweisen. Denn angeblich hat er seine Frau ermordet – und die Beweislast ist erdrückend. Raven ist zu 97,5 Prozent der Täter.

Inszeniert wurde Mercy von Timur Bekmambetov, der sich zuletzt vor allem mit Desktop-Thrillern beschäftigt hat, die sich ausschließlich auf Computerbildschirmen abspielen. Auch in seinem neuesten Werk tauchen viele dieser Bildscirme als große virtuelle Hologramme auf, während Chris Pratt Schweißperlen über die Stirn laufen.

Mercy ist der neue Platz 1 in den Charts bei Amazon Prime

Trotz spannender Prämisse war Mercy kein Erfolg im Kino. Den Produktionskosten von 60 Millionen US-Dollar steht mit nur 55 Millionen US-Dollar ein mageres Einspielergebnis gegenüber. Dazu kommen nicht näher bezifferte Ausgaben für das Marketing und die Einnahmenbeteiligung der Kinos. Von Profit kann hier keine Rede sein.

Die Film-Top-10 bei Amazon Prime (Stand: 23. März 2026)

Womöglich gestaltet sich das Streaming-Leben des Sci-Fi-Thrillers als etwas erfolgreicher. Zumindest hat es Mercy direkt zum Start auf Platz 1 der beliebtesten Filme bei Amazon Prime geschafft. Jetzt ist nur die Frage, ob er sich dort langfristig halten kann oder in ein paar Tagen irgendwo im Nirgendwo des Katalogs verschwindet.