Neuer Sci-Fi-Film gehört jetzt zu den 10 erfolgreichsten Netflix-Filmen aller Zeiten: Die Fortsetzung wurde offiziell bestätigt

Dieser Sci-Fi-Film wurde vor wenigen Monaten bei Netflix zum Mega-Hit. Jetzt wurde offiziell die Fortsetzung für den Streaming-Blockbuster mit Alan Ritchson angekündigt.

Netflix hat im März dieses Jahres einen neuen Sci-Fi-Kriegsfilm ins Programm aufgenommen, der mittlerweile zu einem der erfolgreichsten Filme des Streamers aller Zeiten avanciert ist: 139 Millionen Views kann der Film verzeichnen, was ihn in die englischsprachige Alltime-Top 10 von Netflix katapultiert hat. Und die Erfolgsgeschichte soll weitergehen: Denn War Machine erhält offiziell eine Fortsetzung.

War Machine 2 kommt: Sci-Fi-Kracher wird zu einem der erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten

Wie Variety berichtet, arbeitet Netflix bereits auf Hochtouren an einer Fortsetzung für den Sci-Fi-Hit mit Reacher-Star Alan Ritchson. Patrick Hughes, der bereits bei Teil 1 auf dem Regiestuhl Platz nahm, wird auch für das Sequel zurückkehren und erneut sowohl für die Inszenierung als auch gemeinsam mit James Beaufort für das Drehbuch verantwortlich zeichnen.

In War Machine schlüpfte Ritchson in die Rolle eines namenlosen Soldaten, der eine Ausbildung zum US-Army-Ranger bei der Spezialeinheit RASP antritt. Unter der Nummer 81 stellt er sich dem harten Auswahlverfahren sowie der Abschlussprüfung, die ihn und seine Kameraden mit etwas konfrontiert, mit dem sie nicht gerechnet hatten: Plötzlich werden sie von Killer-Robotern gejagt, die die Übung in einen bitteren Ernstfall verwandeln.

Wo die Handlung von War Machine 2 hinführen wird, ist aktuell noch unklar. Doch erklärten Ritchson und Hughes im Interview mit Screen Rant schon vor Monaten, dass sie bereits "tonnenweise" Ideen für eine Fortsetzung parat hätten. Hughes ließ damals verlauten, dass er schon genau wisse "wie es weitergeht". Ob seine Idee in dieser Form aber tatsächlich bei Netflix landen wird, bleibt aber wohl noch weiter abzuwarten.

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Wie Variety schreibt, wurde Richtson als Rückkehrer noch nicht offiziell durch Netflix bestätigt. Seinem früheren Enthusiasmus nach zu Urteilen, dürfte seine Rückkehr jedoch wohl in trockenen Tüchern sein – wenn andere Verpflichtungen dem Sequel keinen Strich durch die Rechnung machen. Durch die Arbeit an Amazon-Hit Reacher hat Ritchson immerhin einen stets vollen Terminkalender.

Wann kommt War Machine 2 zu Netflix?

Genau deshalb ist auch unklar, wann mit der Sci-Fi-Fortsetzung bei Netflix zu rechnen ist. Zunächst muss das Drehbuch stehen, dann müssen alle Beteiligten für den Dreh zurückkehren. Ein Start vor 2028 scheint unwahrscheinlich.

Neben Ritchson standen für War Machine unter anderem Dennis Quaid, Stephen James, Jai Courtney und Esai Morales vor der Kamera.