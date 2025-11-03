Neuer Sci-Fi-Film mit Keanu Reeves angekündigt: Das Projekt vom Deadpool-Macher klingt jetzt schon völlig absurd

Bevor Keanu Reeves als John Wick auf die große Leinwand zurückkehrt, kündigt sich ein neuer Science-Fiction-Film mit dem Action-Star an. Er kämpft gegen Söldner und Haie.

Was ist eigentlich der nächste große Film mit Keanu Reeves in der Hauptrolle? Irgendwo da draußen werden natürlich aktuell die Drehbücher für einen weiteren John Wick-Film geschrieben, doch abseits davon? Die Antwort auf diese Frage liefert die Ankündigung eines neuen Sci-Fi-Action-Blockbusters aus dem Hause Warner Bros.

Gefangen in der Zeitschleife: Keanu Reeves prügelt sich in wilder Sci-Fi-Action mit Söldnern und Haien

Wie der Hollywood Reporter berichtet, befindet sich das Studio in finalen Verhandlungen um ein geheimnisvolles Projekt namens Shiver, das in Insiderkreisen bereits für Aufsehen sorgt. Grund dafür dürfte nicht nur die Beteiligung von Reeves als Hauptdarsteller sein, sondern ebenso die ziemlich abgefahrene Geschichte des Films.

Als Mischung aus Edge of Tomorrow und The Shallows wird Shiver umschrieben und das ist definitiv eine interessante wie unerwartete Kombination:

Auf der einen Seite hätten wir hier Sci-Fi-Action mit Tom Cruise, der sich in einer Alien-Invasion inklusive Zeitschleife wiederfindet.

Auf der anderen Seite wartet der wohl beste Tier-Horror-Film der vergangenen Jahre, in dem Blake Lively gegen einen hungrigen Hai antritt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Edge of Tomorrow schauen:

Edge of Tomorrow - Trailer (Deutsch) HD

Wie übersetzt sich das im Fall von Shiver? Laut Hollywood Reporter verkörpert Reeves einen nichtsnutzigen Schmuggler, der bei einem Auftrag in der Karibik verraten wird. Fortan ist er umzingelt von Söldnern und Haien. Als er beginnt, sich aus seiner misslichen Lage freizukämpfen, muss er feststellen, dass er in einer Zeitschleife festhängt.

Ausgedacht hat sich diese abgedrehte Geschichte Ian Shorr, der zuletzt den Sci-Fi-Action-Film Infinite – Lebe Unendlich mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle geschrieben hat. Im Zuge von Shiver schließt er sich mit einem Regisseur zusammen, der sich mit brutaler, übertriebener Action und derbem Humor bestens auskennt: Tim Miller.

Miller, der sich durch seine Special-Effects-Arbeit bei Comicverfilmungen wie Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, Thor: The Dark Kingdom und The Amazing Spider-Man: Rise of Electro einen Namen gemacht hat, wagte sich vor rund einer Dekade erstmals auf den Regiestuhl bei einem abendfüllenden Spielfilm und lieferte Deadpool ab.

Zuletzt brachte er Terminator: Dark Fate ins Kino und entwickelte gemeinsam mit David Fincher die gefeierte Netflix-Serie Love, Death & Robots. Science-Fiction und Action sind damit gleichermaßen in seiner Filmografie vertreten. Nun dürfen wir gespannt sein, was er aus der vielversprechenden Prämisse von Shiver rausholt.

Zum Weiterlesen: Auch Edge of Tomorrow 2 ist in Arbeit

Sci-Fi-Action: Wann startet Shiver mit Keanu Reeves?

Sollte Warner dem Projekt grünes Licht geben, könnten die Dreharbeiten für Shiver schon nächstes Jahr beginnen. Ein Kinostart wäre dann frühestens für Ende 2027 denkbar, je nachdem, wie zügig die Produktion des Sci-Fi-Films über die Bühne geht. Als Produzent fungiert übrigens Kingsman-Mastermind Matthew Vaughn.