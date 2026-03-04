Neuer Sci-Fi-Film stellt fast 100 Jahre alte Legende auf den Kopf: Der mörderische Rausch mit Christian Bale läuft jetzt im Kino

Nach dem Frankenstein-Film auf Netflix kommt heute die Fortsetzung der klassischen Story mit Frankensteins Braut ins Kino. So eine wilde Version habt ihr aber bestimmt noch nicht gesehen.

Erst letztes Jahr feierte Netflix mit dem neuen Frankenstein-Film von Pans Labyrinth-Regisseur Guillermo del Toro einen großen Erfolg. Der Blockbuster wurde nach seinem Start im Oktober zum meistgesehenen Science-Fiction-Film des Streamers 2025.

Ab heute könnt ihr im Kino The Bride! - Es lebe die Braut schauen, der den Klassiker Frankensteins Braut aufgreift und die Story von Mary Shelleys Meilenstein weitererzählt. Die Gothic-Horror-Romanze mit wüster Punkrock-Energie könnte sich aber kaum stärker von Del Toros Version unterscheiden.

Neuer Frankenstein-Film im Kino: Darum geht es in The Bride!

In The Bride! von Regisseurin Maggie Gyllenhaal (The Dark Knight) ist Frankensteins Monster (Christian Bale) als über 100 Jahre altes Geschöpf im Chicago der 1930er auf der Suche nach einer Frau. Hilfe bekommt er von der Wissenschaftlerin Dr. Euphronius (Annette Bening), die eine kürzlich getötete Frau (Jessie Buckley) für ihn wiederbelebt und gezwungenermaßen zu seiner Braut macht.

Was als ruppige Anti-Lovestory beginnt, entwickelt sich bald zur mörderischen Road-Trip-Romanze, bei der die Monster eine Spur von Leichen hinterlassen. Bald heften sich der Detective Jake Wiles (Peter Sarsgaard) und seine Sekretärin Myrna Mallow (Penélope Cruz) an ihre Fersen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu The Bride!:

The Bride! Es lebe die Braut - Trailer 2 (Deutsch) HD

Maggie Gyllenhall will fast 100 Jahre altem Film neues Leben einhauchen

Mit ihrem Film bezieht sich die Regisseurin auf Frankensteins Braut von 1935. Darin erzählt die Schriftstellerin Mary Shelley selbst die Geschichte ihres Romans weiter. Die Braut taucht im Film jedoch erst später auf und bekommt nicht viel Screentime. Gegenüber Nerdist erklärte Gyllenhaal zur Motivation für The Bride!:

Ich habe den Film gesehen, den ich vorher noch nicht kannte, und mir ist aufgefallen, dass sie nicht spricht. Was ich interessant fand: Da ist dieser Film namens Frankensteins Braut, der eigentlich gar nichts mit der Braut zu tun hat. Und trotzdem hinterlässt Elsa Lanchester einen bleibenden Eindruck, obwohl sie nur drei Minuten im Film zu sehen ist und kein Wort sagt.

Warum? Nun ja, weil sie einfach eine coole Socke ist. Weil – und das ist eine ganz neue Idee, die mir gerade kommt – sie aufwacht und NEIN sagt. Ich meine, das ist im Grunde alles, was sie tut, und das ist ungewöhnlich.

In Gyllenhaals neuer Version der Geschichte bekommt Hauptdarstellerin Jessie Buckley deutlich mehr Raum, um ihrer Braut eine unverkennbar widerspenstige Ausstrahlung zu verleihen. Gemeinsam mit Christian Bale als legendäres Frankenstein-Monster ist The Bride! ein wilder Mix aus Gothic-Horror-Romanze, Bonnie und Clyde-Anleihen und feministischem Inferno.

Wer beim Trailer zu The Bride! an Joker oder noch mehr Joker 2: Folie à Deux denken muss, liegt nicht ganz falsch. Als Kameramann war ebenfalls Lawrence Sher für die Bilder verantwortlich, während Komponistin Hildur Guðnadóttir aus den Joaquin Phoenix-DC-Filmen auch hier den Score geschaffen hat.

The Bride! - Es lebe die Braut läuft seit dem 5. März 2026 in den deutschen Kinos.