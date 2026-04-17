Neuer Sci-Fi-Film von Ridley Scott schickt Jacob Elordi & Margaret Qualley in die Postapokalypse: Hier ist der Trailer

Im Rahmen der CinemaCon in Las Vegas wurde jetzt ein erster Trailer für den neuen Ridley Scott-Film veröffentlicht, der sogar online geteilt wurde. Der Streifen spielt während einer Postapokalypse und hat einen absoluten Star-Cast.

Ridley Scott ist wahrlich eine Wundertüte. Mit seinen 88 Jahren bringt der Filmemacher nach wie vor fast jährlich einen neuen Blockbuster heraus. Vor weniger als anderthalb Jahren startete mit Gladiator II die Fortsetzung seines Historiendramas in den Kinos und jetzt gibt es einen ersten Trailer für seinen nächsten Sci-Fi-Film Das Ende der Sterne wie Big Hig sie kannte aka The Dog Stars zu sehen.

Darin kann man einen ersten Blick auf den Star-Cast mit Jacob Elordi, Margaret Qualley und Josh Brolin erhaschen. Seht selbst:

Das Ende der Sterne wie Big Hig sie kannte - Trailer (English) HD

Ridley Scotts neuer Sci-Fi-Film verspricht Endzeit-Action und -Drama

Das Ende der Sterne wie Big Hig sie kannte ist die Adaption des gleichnamigen Romans von Peter Heller. Es wird die Geschichte von Hig und seinem Hund Jasper erzählt, die mit dem Ex-Marine Bangley im postapokalyptischen Colorado nach dem Ausbruch einer verheerenden Pandemie ums Überleben kämpfen. Gemeinsam machen sie sich nun auf die Suche nach weiteren Überlebenden.

Der Film ist brechend voll mit Stars besetzt. Jacob Elordi übernimmt die Rolle des Hig, Josh Brolin die des Bangley und Margaret Qualley wird zur jungen Medizinerin Cima, die mit Hig anbandelt. In weiteren Rollen sind Guy Pearce und Allison Janney zu sehen.

Der erste Trailer ist jetzt im Rahmen der CinemaCon in Las Vegas erschienen und verspricht ein bildgewaltiges Abenteuer mit einer guten Balance zwischen Action und intimeren, zwischenmenschlicheren Momenten. Fans von Endzeit-Storys wie Children of Men, The Road oder dem Serien-Highlight Station Eleven, das man neuerdings im Abo streamen kann, sollten sich den Titel vormerken.

Jacob Elordi ist derzeit auch wieder in der 3. Staffel der Hit-Serie Euphoria zu sehen, wozu ihr hier unseren Serien-Check nachlesen könnt.

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Wann und wo kann man The Dog Stars sehen?

Allzu lange müssen sich Sci-Fi- und Ridley Scott-Fans gar nicht mehr gedulden, denn Das Ende der Sterne wie Big Hig sie kannte startet bereits am 27. August 2026 in den deutschen Kinos.