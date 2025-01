Neuer Sci-Fi-Thriller wirft schon im Trailer 1000 Fragen auf: Er soll an einen der besten Horror-Geheimtipps der letzten Jahre anknüpfen

In wenigen Wochen startet ein neuer Horror-Thriller mit The Boys-Star Jack Quaid im Kino. Der neue Trailer stimmt auf ein abgefahren-blutiges Erlebnis mit einigen Überraschungen ein.

Wer gerne Horrorfilme voller wilder Überraschungen schaut, sollte sich Companion – Die Perfekte Begleitung auf seine Kinoliste packen. Das kommende Regiedebüt von Drew Hancock präsentiert sich im neuen Trailer als abgefahrener, heftiger Mix aus Psycho-Thriller-, Horror- und Sci-Fi-Elementen.

Auch wenn die Vorschau vielleicht einen Tick zu viel verrät, dürfte der komplette Film noch einige Twists bereithalten. Dafür spricht auch die Beteiligung einer anderen Person hinter der Kamera.

Schaut hier den neuen Trailer zu Companion auf Deutsch:

Companion - Trailer (Deutsch) HD

Neuer Psycho-Thriller: Companion erinnert an überraschendsten Horror-Geheimtipp der letzten Jahre

Aus dem Trailer wird bisher ersichtlich, dass Sophie Thatcher (Heretic) in dem Genre-Mix eine Art Sex-Androidin spielt, die von Jack Quaid (The Boys) als Josh fremdgesteuert wird. Companion dürfte aber noch mehr Twists auffahren, denn an dem Film ist als Produzent auch noch Zach Cregger beteiligt gewesen.

Der hat zuletzt mit Barbarian einen der besten und überraschendsten Horror-Geheimtipps der letzten Jahre gedreht. Darin begann die Handlung zuerst sehr klar, um dann mit einer radikalen Wendung eine komplett andere Richtung einzuschlagen. Mit Companion könnte uns ein sehr ähnlich angelegter Horror-Trip erwarten.

Wann startet Companion im Kino?

Wie viele Twists der Horror-Thriller mit Sci-Fi-Einschlag wirklich hat, könnt ihr ab dem 6. Februar 2025 selbst herausfinden. Dann läuft Companion – Die Perfekte Begleitung in den deutschen Kinos. Wer Jack Quaid in The Boys wiedersehen will, muss sich noch etwas länger gedulden. Die finale 5. Staffel des derben Superhelden-Hits kommt wahrscheinlich nicht vor 2026 zu Amazon Prime.

Falls ihr jetzt schon frischen Serien-Nachschub braucht:

Podcast über die 15 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Januar, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Januar umfassen neben hartem Western-Überlebenskampf bei Netflix und der Rückkehr eines der besten Sci-Fi-Thriller überhaupt auch die neue Mission des Night Agents und einen The Rookie-Ersatz bei Amazon.