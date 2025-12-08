Neuer Spider-Man-Film macht großen Schritt nach vorn: Die skurrile Hauptfigur ist extrem beliebt

Neben Spider-Man 4 und Spider-Verse 3 kommt noch ein dritter Film aus dem Universum der bekannten Marvel-Spinne. Zum heiß erwarteten Spin-off gibt es jetzt ein neues Update.

Es gibt Milliarden an Spider-Men. Das hat nicht zuletzt das animierte Meisterwerk Spider-Man: A New Universe 2018 bewiesen, in dem sich diverse Versionen des Marvel-Helden durch die Gegend schwingen. Mit der Fortsetzung Spider-Man: Across the Spider-Verse von 2023 erblickte eine mittlerweile sehr beliebte Variation des Spinnenmanns das Licht der Welt: Spider-Punk. Der anarchistische Superheld soll bald ein eigenes animiertes Spin-off bekommen – und das macht offenbar große Fortschritte.

Spider-Man-Star enthüllt Fortschritte bei neuem Spin-off zum Marvel-Rebellen

Spider-Punk ist aktuell in der Drehbuchphase seiner Entwicklung. Autoren sind Ajon Singh (Primetime) und Daniel Kaluuya (Get Out), der der Figur auch im Across the Spider-Verse-Original seine Stimme lieh. Er berichtete Deadline nun, dass sich die erste Version des Buches "in den letzten Zügen" befinde. Zur Story oder den Auftritten anderer Marvel-Figuren im Film machte er keine Angaben.

Spider-Punk ist auch unter dem Namen Hobie Brown bekannt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, korrupte Systeme zu stürzen. Die britische Figur des anarchistischen Rebellen, der als Waffe eine Gitarre verwendet, erfreute sich nach Across the Spider-Verse großer Beliebtheit. Die von Autor Dan Slott und Zeichner Olivier Coipel geschaffene Figur tauchte zum ersten Mal 2015 im Comic The Amazing Spider-Man 10 auf.

Wann erscheint Spider-Punk in Deutschland?

Wann genau das Spider-Man-Spin-off mit Hobie Brown in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt. Mit Blick auf die gegenwärtige Entwicklungsphase des Films rechnen wir nicht vor Ende 2027 mit einer Veröffentlichung. Neben Spider-Punk werden 2026 und 2027 auch Spider-Man: Brand New Day und Spider-Man: Beyond the Spider-Verse die Geschichte der Marvel-Spinne fortsetzen.

