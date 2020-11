Neuer Star Wars-Film auf Disney+: Wie gut ist das verrückte Special?

Auf Disney+ befindet sich seit ein paar Tagen ein neuer Star Wars-Film. Es handelt sich um das Lego Star Wars Holiday Special, das nach den Ereignissen von Episode 9 einsetzt.

Was passiert nach Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers? Das Lego Star Wars Holiday Special gewährt uns einen kleinen Einblick in die weit entfernte Galaxis, nachdem der Imperator ein für alle Mal besiegt wurde. Rey hat es sich zur Aufgabe gemacht, Finn in die Künste der Jedi einzuweihen.

Star Wars präsentiert ein neues Holiday Special auf Disney+

Doch wie gut ist das Lego Star Wars Holiday Special wirklich? Handelt es sich dabei um einen ernst zu nehmenden Star Wars-Film? Und gibt es Baby Yoda auch zu sehen? Alle diese Fragen klärt unser Video-Redakteur Yves in seiner Besprechung.

Schaut das Review zum Lego Star Wars Holiday Special:

Rey vs Darth Vader: Das taugt das neue Lego Star Wars Holiday Special

Gleich vorweg: Das Lego Star Wars Holiday Special nimmt es mit dem Star Wars-Kanon nicht allzu genau. Stattdessen baut der Film auf der Prämisse auf, dass Rey einen Schlüssel findet, der ein Macht-Portal öffnet. Wenn Rey durch dieses Portal geht, kann sie zu jedem beliebigen Augenblick in der gesamten Star Wars-Geschichte reisen.

Das Holiday Special tobt sich im Star Wars-Universum aus

Was folgt, ist ein wildes Abenteuer durch Raum und Zeit. Rey begegnet ihrem Meister, dem Meister ihres Meisters und dem Vater ihres Meisters. Plötzlich purzeln Figuren aus allen drei Trilogien durch die Gegend, was darin gipfelt, dass sich Darth Vader selbst begegnet und Greedo gar nicht weiß, auf welchen Han Solo er zuerst schießen soll.

Der neue Lego Star Wars Adventskalender Zu Amazon Passend zum Holiday Special

Das Lego Star Wars Holiday Special steckt voller Referenzen und macht sich über das eigene Universum lustig. Nicht zuletzt erinnert der gesamte Film an eines der schrägsten Star Wars-Kapitel überhaupt: Das originale Holiday Special aus dem Jahr 1978, das uns den ersten Auftritt von Kopfgeldjäger Boba Fett bescherte.

Das Lego Star Wars Holiday Special ist seit dem 17. November 2020 auf Disney+.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie hat euch das Lego Star Wars Holiday Special gefallen?