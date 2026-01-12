Neuer Stranger Things-Nachschub bei Netflix: Jetzt könnt ihr richtig mit der Serie abschließen

Nein, es gibt keine weitere geheime Episode von Stranger Things. Auch wenn sich viele Fans der Netflix-Serie nach dem umstrittenen Finale ein zusätzliches Kapitel gewünscht haben, um über ihre Enttäuschung hinwegzukommen, ist die Reise ins Upside Down offiziell vorbei – zumindest die von Eleven und Co.
Wie bei jedem erfolgreichen Franchise geht natürlich auch Stranger Things mit diversen Spin-offs weiter. Vorerst erwartet uns aber ein Blick hinter die Kulissen. Wie ist das große Finale des Sci-Fi-Mystery-Thrillers entstanden? Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5 liefert auf diese Frage ab heute Antworten.
Making-of-Doku zum Stranger Things-Finale bei Netflix
Netflix hat in der Vergangenheit schon des Öfteren Behind-the-Scenes-Dokumentationen zu seinen erfolgreichen Originalproduktionen veröffentlicht. Jetzt ist Stranger Things an der Reihe und liefert ein überaus emotionales Making-of ab, das mit Auftritten zahlreicher Stars aufwartet, allen voran Eleven-Darstellerin Millie Bobby Brown.
Die Synopse lautet wie folgt:
2016 startete Stranger Things und veränderte die Popkultur und den Lauf der Seriengeschichte maßgeblich. Nun kehrt die Serie für ihr letztes Kapitel zurück: Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5 ist eine umfassende Chronik hinter den Kulissen, die die Darsteller:innen, Schöpfer und Crew begleitet, während sie die letzte Staffel zum Leben erwecken – und sich von der Serie verabschieden, die sie für immer verändert hat.
Inszeniert wurde Making Stranger Things 5 von Martina Radwan, die als Kamerafrau an fast 100 Produktionen beteiligt war. In den vergangenen Jahren blickte sie den Stranger Things-Schöpfern Matt Duffer und Ross Duffer über die Schulter, um herauszufinden, wie viel Arbeit in den Abschluss des Netflix-Überfliegers geflossen ist.
Für die Duffer-Brüder war die Behind-the-Scenes-Doku eine ganz besondere Erfahrung. Nicht zuletzt wurden sie von den Making-ofs zur Herr der Ringe-Trilogie maßgeblich dazu inspiriert, selbst den Schritt zum Filmemachen zu wagen.
In der Pressemitteilung zur Making Stranger Things 5 verraten sie:
Wir sind in Durham, North Carolina, aufgewachsen und träumten davon, Filmemacher zu werden – aber Hollywood schien uns unerreichbar. Alles änderte sich, als wir die Dokus zu den Dreharbeiten zu Der Herr der Ringe sahen – Filme, die vor Ort gedreht wurden und auch die kleinsten Details zeigten, wie eine riesige Produktion tatsächlich entsteht. Wir sahen, wie gestresst Peter Jackson war, und dachten: Jap, das ist der Traum. Mit dem Niedergang der physischen Medien ist diese Art des Behind-the-Scenes-Storytellings weitgehend verschwunden.
Nun könnt ihr euch selbst nochmal in die Welt von Stranger Things wagen. Das Making-of feiert heute, am 12. Januar 2026, seine Premiere bei Netflix.
Wie gut ist das Stranger Things-Finale wirklich?
Auch wir haben uns das Stranger Things-Finale angeschaut und sprechen in unserem Podcast Streamgestöber darüber, ob wir es mit einem würdigen Abschluss der Hawkins-Saga zu tun haben.
Während uns vor allem der 40-minütige Epilog überzeugt hat, haben wir aber auch einige Kritikpunkte. Beim Blick in die Zukunft des Franchise fragen wir zudem: Wie geht es jetzt mit der Welt von Stranger Things in neuen Netflix-Serien weiter?