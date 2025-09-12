Neuer Super Mario-Film kommt nächstes Jahr: Schaut jetzt schon das erste Video zur Spieleverfilmung

Der erste Teaser zum neuen Super Mario-Film ist da. Er enthüllt den offiziellen Titel der Videospielverfilmung sowie das Startdatum, das nur noch wenige Monate entfernt liegt.

Mit einem Einspielergebnis von über 1,3 Milliarden US-Dollar avancierte Der Super Mario Bros. Film zum weltweit erfolgreichsten Kinofilm des Jahres 2023. Bereits kurz darauf durften sich Fans über die frohe Kunde freuen, dass es einen zweiten Teil der beliebten Videospielverfilmung geben wird. Jetzt wurden dazu konkrete Details enthüllt – denn der erste Teaser verrät nicht nur den offiziellen Titel, sondern auch das Startdatum.

Seht hier den Teaser zu Super Mario Galaxy Movie:

The Super Mario Galaxy Movie - Title Announcement Teaser HD

Der Super Mario Bros. Film 2 heißt Der Super Mario Galaxy Film

Wie bei der Nintendo Direct-Messe vor dem 40. Jubiläum des originalen Super Mario Bros.-Videospiels angekündigt wurde, wird der neue Film den Titel Der Super Mario Galaxy Film tragen. Der Titel ist eine Anlehnung an das 2007 für die Wii erschienene Spiel Super Mario Galaxy.

Im ersten Teaser sehen wir Mario unter einem Baum schlafen und folgen schließlich einem Schmetterling bis hin zum Schloss von Prinzessin Peach, bevor es weiter ins Weltall geht. Genaueres zur Handlung wurde bisher nicht enthüllt.

Wie Variety berichtet, wird der namhafte Stimmcast um Chris Pratt als Mario, Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach, Charlie Day als Luigi, Jack Black als Bowser, Keegan-Michael Key als Toad und Kevin Michael Richardson als Kamek in der Fortsetzung zurückkehren. Die Regie übernimmt einmal mehr Aaron Horvath.

Der Super Mario Galaxy Film kommt im April 2026

Der Teaser hat ebenfalls das lang erwartete Startdatum zum neuen Film verraten. Demnach wird The Super Mario Galaxy Movie in den USA am 3. April 2026 in die Kinos kommen. Der deutsche Kinostart liegt voraussichtlich am 2. April 2026, muss jedoch noch bestätigt werden.