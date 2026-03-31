Neuer Supergirl-Trailer bringt David Corenswets Superman zurück: Macht euch auf epische Sci-Fi-Action gefasst

Mit Supergirl startet in wenigen Monaten der nächste Film aus James Gunns DC-Universum im Kino. Der neue Trailer lockt mit lässiger Weltraum-Action und der Rückkehr von Superman.

Rund ein Jahr nach dem Kinostart von Superman geht die von James Gunn geschaffene DC-Saga auf der großen Leinwand weiter. Mit einer direkten Fortsetzung haben wir es zwar nicht zu tun. Dennoch wartet Supergirl mit sehr konkreten Bezugspunkten zum Leinwandauftakt des neuen Superheld:innen-Universums auf.

Vor ein paar Wochen waren es noch Gerüchte. Seit gestern haben wir die Gewissheit: David Corenswet schaut als Superman in dem von Milly Alcock angeführten Supergirl-Film vorbei. Nach der Enthüllung in Form eines kurzen Teaser-Videos gibt es jetzt einen neuen langen Trailer, der uns mehr aus dem DC-Blockbuster zeigt.

Neuer Trailer zum DC-Blockbuster Supergirl bringt Milly Alcock und David Corenswet zurück

Supergirl - Trailer (Deutsch) HD

Die Geschichte von Supergirl basiert auf dem Comic Supergirl: Woman of Tomorrow von Tom King und Bilquis Evely, in dem die Titelheldin eigentlich nur ihren 23. Geburtstag feiern will. Doch dann taucht plötzlich die junge Ruthye (Eve Ridley) und erzählt von ihrem Rachefeldzug gegen den Söldner Krem (Matthias Schoenaerts).

Krem ist für den Mord an ihrem Vater verantwortlich. Ruthye hofft, dass ihr Supergirl dabei hilft, ihre Mission zu vollbringen. Doch die will eigentlich nicht, dass die nächste Generation nur an Mord und Totschlag denkt. Also begleitet Supergirl Ruthye auf ihrer Reise in der Hoffnung, einen Weg zu finden, sie von ihrem Racheplan abzubringen. Die Situation ändert sich allerdings schlagartig, als Krem Supergirls geliebten Hund Krypto vergiftet und eine Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Wie auch im Comic erwartet uns eine Mischung aus Road-Trip, Buddy-Komödie und Sci-Fi-Action-Epos, die durch faszinierende Welten führt. Gleichzeitig haben sich Regisseur Craig Gillespie und Drehbuchautorin Ana Nogueira einige kreative Freiheiten genommen, wie der Trailer zeigt – und damit ist nicht nur ein Superman-Cameo gemeint.

Noch gewichtiger dürfte der Auftritt von Lobo werden, der im Comic gar keine Rolle spielt. Für den Supergirl-Film wurde die Rolle jedoch sehr prominent besetzt: Ex-Aquaman Jason Momoa erweckt den kämpferischen Koloss zum Leben. Wer weiß, welche weiteren DC-Figuren sich noch in dem Weltraumabenteuer verstecken.

Wann startet Supergirl mit Milly Alcock im Kino?

Warner Bros. und DC Studios haben Supergirl als großen Sommer-Blockbuster am 25. Juni 2026 positioniert. Wir dürfen sehr gespannt sein, ob der zweite Film aus dem neu gegründeten DC-Universum an den Erfolg seines Vorgängers anschließen kann, der es am Ende seines Laufs auf über 600 Millionen US-Dollar gebracht hat.