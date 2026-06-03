Neuer Supergirl-Trailer entfesselt das größte Sci-Fi-Spektakel des Sommers

Wer braucht schon Superman? Supergirl Milly Alcock räumt im finalen Trailer zum DC-Blockbuster des Sommers ganze Armeen an Feinden zur Seite.

Nicht alle Superheld:innen tragen weiße Westen. In Supergirl trägt die gleichnamige Protagonistin lieber ihre Verachtung für das Gutmenschentum ihres lieben Supercousins (David Corenswet) vor sich her, beseitigt Scharen an Gegnern und trifft außerdem auf Jason Momoa als eine der wildesten DC-Figuren überhaupt – so zeigt es der finale Trailer zum Sci-Fi-Film.

Schaut hier den finalen englischen Trailer zu Supergirl:

Supergirl - Final Trailer (English) HD

Supergirl Milly Alcock bricht in ihrem Sci-Fi-Spektakel einen Krieg vom Zaun

Supermans Cousine Kara Zor-El (Alcock) hat allen Grund, sauer zu sein: Statt wie ihr berühmter Verwandter behütet unter Menschen aufzuwachsen, musste sie die Zerstörung ihres Planeten mit ansehen und lernte, auf einem Trümmerhaufen zu überleben. Jahre später zieht sie ohne Ziel umher – nur begleitet von ihrem treuen Hund Krypto.

Doch dann begegnet sie der jungen Ruthye (Eve Ridley) und ihrem Peiniger Krem (Matthias Schoenaerts), der auch Krypto vergiftet. Der Superheldin bleiben nur wenige Tage, bis ihr vierbeiniger Freund stirbt – sie bricht einen Krieg vom Zaun, um ihn zu retten und Krem zu besiegen.

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Wie der Trailer zeigt, läuft (oder fährt) ihr dabei auch der chaotische DC-Biker Lobo (Jason Momoa) über den Weg – inwiefern der unberechenbare Söldner ihrer Sache hilft, bliebt abzuwarten.

Wann kommt Supergirl ins Kino?

Supergirl erscheint am 25. Juni 2026 in den deutschen Kinos.

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