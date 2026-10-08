Neuer Survival-Thriller: Whalefall ist unfassbar eklig und fesselt bis zur letzten Sekunde

Stellt euch vor, ihr wärt mit einem Tintenfisch im Magen eines Wals gefangen. Genau diese Horrorvorstellung exerziert Whalefall in 106 äußerst unappetitlichen, aber dafür umso packenderen Minuten durch.

Es wäre ein Wunder, wenn Austin Abrams am Ende dieses Jahres nicht vor Erschöpfung zusammenbricht. Gerade erst rannte er im neuen Resident Evil-Film um sein Leben, da findet er sich plötzlich im Schlund eines Wals wieder und blickt seinem drohenden Ende ins Angesicht – inklusive eines weiteren Tentakelmonsters, das dieses Mal in Form eines Tintenfischs in den Untiefen der Magengrube lauert.

Nervenaufreibende Survival-Thriller mit Tierhorror-Einschlag hat es in den vergangenen Jahren einige gegeben. Whalefall ragt dennoch aus der langen Liste heraus, weil die Prämisse genauso absurd wie reizvoll ist. In der Regel rennen die Figuren vor einer Gefahr davon. Hier ist die Gefahr gleichzeitig auch der Schauplatz und unser Protagonist findet sich inmitten ihres riesigen, glibbrigen Körpers wieder.

Austin Abrams wird von einem Pottwal verschluckt

Bevor es in den Wal geht, müssen wir uns jedoch durch einen etwas zu lang geratenen Prolog kämpfen, der – wie auch die späteren Flashbacks – zum schwächsten Teil des Films gehört. Jay (Austin Abrams) kehrt in den Kreis seiner Familie zurück, die über den Verlust ihres Vaters (Josh Brolin) trauert. Dessen Leiche konnte nicht geborgen werden. Sie liegt irgendwo am Grund des an die Küste anschließenden Ozeans.

Jay ist klar: Wenn er einen Abschluss finden will, muss er die sterblichen Überreste seines Vaters bergen. Also begibt er sich trotz der unheilvoll am Himmel prangenden Wolken in den frühen Morgenstunden ins Meer. Mit jedem Atemzug taucht er tiefer in die Finsternis, vorbei an großen Felsen und unheimlichen Pflanzen, bis er auf einen Riesenkalmar trifft, der von einem Pottwal gejagt wird und Jay mit in den Giganten reißt.

Verzweifelt rudert er mit den Armen und klammert sich an jedem Vorsprung fest, den er zu greifen bekommt. Doch dann wird er verschluckt und findet sich im Inneren des Wals wieder, während sich sein Sauerstoffvorrat mit erschreckender Geschwindigkeit dem Ende neigt. Nur noch eine Stunde bleibt ihm, wenn er nicht zuvor von dem tentakeligen Unhold gefressen oder von der Magensäure des Wals zersetzt wird. Bon appétit.

Whalefall ist eklig – wirklich extrem eklig – und triggert jegliche Form von Klaustrophobie, die man sich vorstellen kann. Immerhin reden wir nicht nur von einem sehr engen Raum, sondern auch einem, der sich mit jeder Bewegung des Wals verformt. Ehe sich Jay versieht, wird er von glitschigen Wänden zusammengewatscht. Kein Gefühl für Orientierung. Nur Enge und der steigende Druck auf den Ohren.

Kindheitstrauma deluxe: Wenn der Wal zum Vater wird

Regisseur Brian Duffield (No One Will Save You) hat große Freude daran, jedes kleine Szenario durchzuspielen, das sich in dieser Situation anbietet. Er eröffnet verschiedene Kammern im Inneren des Wals, durch die sich Jay boxen muss, und jede wartet mit einer neuen Herausforderung auf. Das Motto vieler Survival-Thriller greift allerdings nicht: Dieser Wal ist keine Höhle, durch die man komplett durchkriechen kann.

Die meiste Zeit des Films befindet sich Jay in einem hilflosen, absolut miserablen Zustand – die perfekte Steilvorlage für Austin Abrams, um erneut jede panische Regung auf die Leinwand zu bringen, dieses Mal sogar mit noch limitierteren Möglichkeiten. Konnte er das Grauen in Resident Evil mit unzähligen "Fucks" verarbeiten, bleibt ihm in Whalefall nur der angespannte Biss auf das Mundstück seiner Taucherausrüstung.

So schnörkellos wie der Streifzug durch Raccoon City ist der Überlebenskampf aber nicht. Wie in der Romanvorlage von Daniel Kraus, der mit Duffield ebenfalls das Drehbuch für die Verfilmung schrieb, wandern wir mehrmals in Jays Vergangenheit. Dort wird die Beziehung zu seinem strengen Vater ausgeleuchtet, der sich nur für die Wahrheit der See interessiert und die Konsumgesellschaft mit verächtlichem Blick straft.

Jay leidet massiv unter der spartanischen Härte seines Vaters. Die Echos vergangener Tage kommen im Bauch des Wals zum Vorschein und werden direkt wieder erstickt, wenn sich dieser zusammenzieht. Mitunter fühlt es sich an, als wäre Jay seinem Vater nie entkommen. Als Meeresgigant erdrückt er ihn weiterhin und zieht ihn nach unten. Jay darf nicht leben, sondern muss genauso wie sein Vater leiden.

Whalefall begeistert mit zwei fantastischen Momenten

Entgegen der abgefahrenen Prämisse erweist sich der dramaturgische und metaphorische Bogen als konventionell. Whalefall wechselt zu oft in erklärende Rückblenden, die in blassen Farben auch aus inszenatorischer Perspektive überaus uninspiriert ausfallen. An Land gibt es gerade visuell wenig zu entdecken. Im Wasser hat Duffield dafür umso mehr zu erzählen, wenn er den Stresspegel geschickt am Limit hält.

Die zwei stärksten Momente sind dennoch befreit vom Nervenkitzel und begeben sich in eine filmische Sphäre, die Whalefall in die Nähe der kathartischen Eleganz von Life of Pi und All Is Lost rückt. Zuerst wäre da der Blick ins Innere des Wals, dessen nasse, funkelnde Wände für den Bruchteil einer Sekunde dem endlosen Sternenhimmel gleichen und die tödlichen Folgen ihres Vibrierens vergessen lassen.

Das zweite Bild offenbart sich, wenn der Wal in tiefster Dunkelheit als leuchtendes Geschöpf erstrahlt, das von einem weiß-silber glänzenden Schein begleitet wird. Selbst in größter Bedrängnis bewegt sich das Tier mit einer Erhabenheit durch den Ozean, die staunen lässt und ein Umdenken lostritt. Auf einmal führt Jay seinen Kampf ums Überleben nicht mehr allein. Es bedarf jedoch des Mutes, nach Hilfe zu fragen.

Whalefall tauscht daraufhin Ekel gegen Emotionen und landet ein mitreißendes Finale, das selbst die zuvor viel zu pflichtbewusst geführten Vater-Sohn-Gespräche in einen lohnenden Vorlauf verwandelt, um den Gefühlstornado auf der Zielgeraden zu ermöglichen. Es ist einfach, aber verdammt effektiv. Aufrichtig und schlussendlich verdient. Ein zutiefst befriedigender Abschluss nach anderthalb Stunden Mitfiebern.

Whalefall startet am 15. Oktober 2026 in den deutschen Kinos.