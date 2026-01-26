Neuer Teaser zum nächsten Super Mario-Film zeigt endlich, was alle Fans sehen wollen

Der Super Mario Bros. Film teaste bereits in einer Post-Credit-Szene die Rückkehr einer beliebten Fanfigur an. Doch bislang fehlte in den Trailern zum zweiten Teil davon jede Spur - bis jetzt.

Mit einem Einspielergebnis von 1,4 Milliarden US-Dollar wurde Der Super Mario Bros. Film 2023 zu einem gigantischen Erfolg. Erstmals zeigten sich die Helden aus den beliebten Nintendo-Spielen, die seit 1985 ganze Generationen begeistern, auf der großen Leinwand. Dennoch fehlte in der Adaption mit Yoshi ein absoluter Fanliebling, der nun im zweiten Teil Der Super Mario Galaxy Film endlich zu sehen sein wird.

Neuer Teaser von Der Super Mario Galaxy Film enthüllt Yoshi

Der Super Mario Galaxy Film – Trailer 2 (Deutsch) HD

Wie in dem Trailer zu sehen ist, begeben sich Mario (Originalstimme: Chris Pratt) und sein Bruder Luigi (Charlie Day) in eine dunkle Höhle, wo sie dann erstmals auf den beliebten Dino Yoshi treffen. Damit unterstützt er die bunte Truppe im Kampf gegen den neuen Fiesling Bowser Jr. (Benny Safdie).

Seine Hilfe wird auch dringend gebraucht, denn nachdem die italienischen Klempner Bowser (Jack Black) in Teil 1 auf Miniaturgröße geschrumpft haben, sinnt dessen Sohn auf Rache. Im Kampf gegen die neue Bedrohung sind außerdem wieder Prinzessin Peach (Anya Taylor-Joy) und neu Prinzessin Rosalina (Brie Larson) mit von der Partie.

Mit dem zweiten Teil erwachen wieder zahlreiche Figuren und Schauplätze aus den Spielen zum Leben. Mit Humor und bunter Action wurde der erste Film zu einem gigantischen Erfolg, mit dem wohl niemand gerechnet hatte, immerhin unterlag Der Super Mario Bros. Film laut Box Office Mojo nur dem Mega-Hype Barbie.

Ob der zweite Teil ebenso gut ankommen wird, wird sich zeigen. Die Chancen stehen gut, denn für die Inszenierung sind wieder die Regisseure Aaron Horvath und Michael Jelenic verantwortlich. Außerdem gibt es mit Fanliebling Yoshi schon jetzt einen guten Grund, um ins Kino zu gehen.

Wann kommt Der Super Mario Galaxy Film?

Ursprünglich war der Kinostart für Der Super Mario Galaxy Film hierzulande für den 2. April 2026 geplant. Doch es gibt gute Neuigkeiten, denn nun wurde die Veröffentlichung auf den 1. April 2026 vorverlegt.

