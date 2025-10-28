Neuer Thriller bei Netflix: Konklave-Regisseur schickt Colin Farrell in seine persönliche Hölle

Im Netflix-Abo streamt jetzt ein neues Thriller-Drama von Konklave-Regisseur Edward Berger. Darin muss sich Colin Farrell als Zocker in Macau seiner Vergangenheit stellen.

Der österreichisch-schweizerische Regisseur Edward Berger hat sich in den letzten Jahren im Hollywood-Geschäft weit nach oben gearbeitet. Nach dem intensiven Netflix-Kriegsfilm Im Westen nichts Neues, der bei der Oscarverleihung 2023 sogar als bester Film nominiert war und dann als bester internationaler Film ausgezeichnet wurde, drehte er fürs Kino zuletzt den dramatischen Papst-Thriller Konklave. Bei den diesjährigen Oscars war der Streifen erneut im Rennen um den besten Film, doch für die begehrteste Trophäe hat es wieder nicht gereicht.

Nicht lange nach dem Konklave-Hype meldet sich Berger jetzt schon bei Netflix mit einem neuen Film zurück. Ballad of a Small Player ist ein dramatischer Thriller, der ab sofort im Abo des Streamers zur Verfügung steht.

Neuer Netflix-Thriller mit Colin Farrell: Darum geht es in Ballad of a Small Player

Im Film spielt Colin Farrell (The Penguin) den Zocker Lord Doyle, der kaum noch Geld übrig hat. Im chinesischen Glücksspiel-Paradies Macau treibt es ihn von einem Casino zum nächsten, während ihm sein immer größer anwachsender Schuldenberg langsam zum Verhängnis wird.

Eines Tages bietet ihm die Casino-Angestellte Dao Ming (Fala Chen) ihre Hilfe an, als er auch noch von der Privatdetektivin Cynthia Blithe (Tilda Swinton) verfolgt wird. Irgendwann kann Doyle seiner dunklen Vergangenheit nicht mehr entkommen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Ballad of a Small Player:

Beim US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes kommt der neue Edward Berger-Film auf einen durchwachsenen Wertungsschnitt von 57 Prozent. Wenn ihr euch selbst eine Meinung zu Ballad of a Small Player machen wollt, könnt ihr das Thriller-Drama jetzt im Netflix-Abo streamen.

