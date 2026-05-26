Neuer Thriller erobert die Amazon-Charts: Er wurde von einem der kontroversesten deutschen Regisseure gedreht

In den deutschen Amazon-Charts ist der Thriller eines kontroversen deutschen Filmemachers neu eingestiegen. Er dreht sich um eine Polizeischicht im Moloch New Yorks.

Kaum ein deutscher Name steht in der aktuellen deutschen Filmindustrie so für Kontroverse wie Uwe Boll. Manche verachten ihn und seine Werke, anderen gilt er als wichtige unabhängige Stimme oder letzter Auteur des deutschen Films. Seine Produktion First Shift ist jetzt in die Amazon-Charts eingestiegen und besetzt laut FlixPatrol bereits Platz 4.

Uwe Bolls Thriller wird zum Amazon-Hit: Darum geht's in First Shift

First Shift dreht sich um eine 12-Stunden-Schicht in den Straßen New Yorks, die von ihren Polizist:innen größten Einsatz fordert. Veteran Deo (Gino Anthony Pesi) ist ein desillusionierter Einzelgänger, der über seine neue Partnerin Angela (Kristen Renton) wenig erfreut ist: Dem blauäugigen Rookie mangelt es neben Erfahrung auch an Deos knallharter Einstellung zum Leben.

Schaut hier den Trailer zu First Shift:

First Shift - Trailer (Deutsch) HD

In 12 Stunden prasselt das ganze Sortiment des Verbrechens auf das Polizei-Duo ein: Drogendeals, Korruption und die Mafia bedrohen die beiden Partner:innen. Aber in der Zusammenarbeit bieten sich neue Chancen, dank derer sich schließlich auch der kaltherzige Deo erweichen lässt.

First Shift hat bei Moviepilot eine Bewertung von 4,1 Punkten, bei Rotten Tomatoes fehlt eine Kritikenwertung. Das Publikum vergab dort 45 Prozent. Der Thriller erschien 2024. Seitdem hat Boll bereits die Dokumentation Bandidos - Ein Leben zwischen Freiheit und Gesetz und den Film Run veröffentlicht.

Bolls Filme brachten ihm in manchen Medien- und Zuschauerkreisen die Bezeichnung "schlechtester Regisseur der Welt" ein, wie etwa der Guardian schreibt. Zu seinen Produktionen gehören unter anderem auch Postal, Auschwitz und ein vergessenes Fantasy-Abenteuer mit Jason Statham.

So sehen aktuell die Amazon-Charts der Filme aus (Stand 26. Mai):

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