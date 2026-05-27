Neuer Thriller erobert Netflix: Es ist die Horror-Version von The Rookie

Schweißtreibender Polizeidienst, Reibereien zwischen Veteranen und Neulingen, Schießereien in BodyCam-Optik: Was viele The Rookie-Fans aus ihrer Lieblingsserie kennen, ist jetzt auch als Horror-Thriller auf Netflix zu sehen: Dort kämpft sich gerade Bodycam in den Charts nach oben.
The Rookie als Schocker: Horror-Thriller lässt unbekanntes Grauen auf die Polizei los
Bodycam dreht sich um die Polizistin Renee Lomito-Smith (Musik-Superstar Mary J. Blige), die nach einer Auszeit zur Arbeit zurückkehrt. Und sofort wird sie in einen grausigen Fall hineingezogen: Ein junger Kollege scheint bei einer Routineuntersuchung von einer mysteriösen Macht getötet worden zu sein.
Schaut hier den Trailer zu Bodycam:
Während sich Lomito-Smith mit Polizei-Rookie Danny (Nat Wolff) an die Arbeit macht, häufen sich die Todesfälle: Immer mehr Polizisten fallen dem unbekannten Täter zum Opfer. Schließlich lüften die beiden Ermittler das finstere Geheimnis, das die brutalen Morde verbindet.
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So sehen aktuell die Netflix-Charts aus:
- 1. G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge
- 2. Ladies First
- 3. Bodycam
- 4. The Crash: Wenn Junge Liebe toxisch wird
- 5. Apex
- 6. Swapped - Getauscht
- 7. Magic Mike - The Last Dance
- 8. Das Glück hat acht Arme
- 9. Untold UK: Vinnie Jones
- 10. In den Schuhen meiner Schwester
Podcast: 10 Netflix-Absetzungen, die wir nie verzeihen werden
Netflix setzt viele gute Serien einfach ab und hinterlässt Fans mit offenen Enden, nervigen Cliffhangern und vor allem viel Frust: Wir blicken zurück auf 10 Netflix-Absetzungen, die uns besonders hart getroffen haben:
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10 Netflix-Serien, deren abrupte Enden wir Netflix nie verzeihen können, nehmen wir im Podcast genauer unter die Lupe und diskutieren die unterschiedlichen Gründe für die Absetzung. Mit dabei sind unvollendete Fantasy-Shows, besonders gemeine Absetzungen trotz versprochener Verlängerung sowie das unrühmliche Ende eines ganzen Serienuniversums.