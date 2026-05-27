Neuer Thriller erobert Netflix: Es ist die Horror-Version von The Rookie

Wem The Rookie nicht schockierend genug ist, der sollte einen Blick in die Netflix-Charts werfen: Dort erobert ein erschreckender Polizei-Thriller die Charts.

Schweißtreibender Polizeidienst, Reibereien zwischen Veteranen und Neulingen, Schießereien in BodyCam-Optik: Was viele The Rookie-Fans aus ihrer Lieblingsserie kennen, ist jetzt auch als Horror-Thriller auf Netflix zu sehen: Dort kämpft sich gerade Bodycam in den Charts nach oben.

The Rookie als Schocker: Horror-Thriller lässt unbekanntes Grauen auf die Polizei los

Bodycam dreht sich um die Polizistin Renee Lomito-Smith (Musik-Superstar Mary J. Blige), die nach einer Auszeit zur Arbeit zurückkehrt. Und sofort wird sie in einen grausigen Fall hineingezogen: Ein junger Kollege scheint bei einer Routineuntersuchung von einer mysteriösen Macht getötet worden zu sein.

Schaut hier den Trailer zu Bodycam:

Bodycam - Trailer (Deutsch) HD

Während sich Lomito-Smith mit Polizei-Rookie Danny (Nat Wolff) an die Arbeit macht, häufen sich die Todesfälle: Immer mehr Polizisten fallen dem unbekannten Täter zum Opfer. Schließlich lüften die beiden Ermittler das finstere Geheimnis, das die brutalen Morde verbindet.

Mehr Netflix-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

, wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen. Auch interessant: Stephen King feiert den neuen Platz 1 bei Netflix



So sehen aktuell die Netflix-Charts aus:

Podcast: 10 Netflix-Absetzungen, die wir nie verzeihen werden

Netflix setzt viele gute Serien einfach ab und hinterlässt Fans mit offenen Enden, nervigen Cliffhangern und vor allem viel Frust: Wir blicken zurück auf 10 Netflix-Absetzungen, die uns besonders hart getroffen haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

10 Netflix-Serien, deren abrupte Enden wir Netflix nie verzeihen können, nehmen wir im Podcast genauer unter die Lupe und diskutieren die unterschiedlichen Gründe für die Absetzung. Mit dabei sind unvollendete Fantasy-Shows, besonders gemeine Absetzungen trotz versprochener Verlängerung sowie das unrühmliche Ende eines ganzen Serienuniversums.