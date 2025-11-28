Neuer Thriller schickt reiche Elite wegen Milliarden-Erbe ins Verderben: Erster Trailer verspricht mega unterhaltsamen Trip

Luxus, Lügen, Leichen: Der erste Trailer zu How to Make a Killing mit Margaret Qualley und Glen Powell ist da. Er liefert eine mörderisch elegante Mischung aus American Psycho und Knives Out.

Glen Powell ist zurzeit vielbeschäftigt. Aktuell sehen wir ihn noch in The Running Man im Kino, da steht auch schon der nächste Film in den Startlöchern: How to Make a Killing. Die Thriller-Komödie spielt in der reichen Elite. Neben Powell sehen wir auch Margaret Qualley, die zuletzt im Oscar-prämierten Film The Substance geglänzt hat.

Erster Trailer zu How to Make a Killing mit Glen Powell

How to Make a Killing - Trailer (English) HD

Wie der Trailer verrät, spielt Powell einen eiskalten Killer im Luxus-Anzug, was an Patrick Bateman aus American Psycho erinnert. Doch die Morde an seiner reichen Familie werden mit jeder Menge Augenzwinkern verübt, was wiederum an den beliebten Whodunit-Hit Knives Out erinnert. Eine vielversprechende Mischung.



Im Zentrum von How to Make a Killing steht Glen Powell als Becket Redfellow. Er ist der Sohn der verstoßenen Tochter einer superreichen Familie und schmiedet nun einen mörderischen Plan. Er will sein Erbe mit allen Mitteln zurückerobern und schreckt nicht davor zurück, seine eigenen Verwandten aus dem Weg zu räumen. Immerhin geht es um 28 Milliarden Dollar.

Wann startet How to Make a Killing im Kino?

Das Drehbuch von How to Make a Killing war bereits 2014 auf der Black List der beliebtesten unverfilmten Drehbücher Hollywoods zu finden. Nun hat sich das Studio A24 dem Stoff angenommen, der von John Patton Ford geschrieben und inszeniert wurde. Der Regisseur erlangte größere Bekanntheit durch den viel gelobten Thriller Emily the Criminal.

Neben Powell und Qualley gehören auch Stars wie Ed Harris, Jessica Henwick und Topher Grace zum Ensemble. How to Make a Killing startet am 20. Februar 2026 in den USA, der deutsche Kinostart ist noch nicht bekannt.