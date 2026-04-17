Neuer Trailer zu Avengers 5 enthüllt: Robert Downey Jr. als Doctor Doom und Captain America erfüllen Fan-Träume

Im Dezember startet mit Avengers 5 das größte MCU-Spektakel seit Jahren. Jetzt wurde ein längerer Trailer auf der CinemaCon gezeigt, zu dem wir euch Beschreibungen der Szenen liefern.

Auch wenn das Marvel Cinematic Universe (MCU) in den letzten Jahren nicht mehr an alte Glanzzeiten anknüpfen kann, setzt das gewaltige Comicfilm-Franchise Ende 2026 zum großen Rundumschlag an. Das kommende Team-up Avengers 5: Doomsday wird Iron Man-Star Robert Downey Jr. als Bösewicht zurückbringen und ansonsten auf mehr Held:innen setzen, als ihr zählen könnt.

Nach ersten kurzen Teasern wurde auf der aktuell stattfindenden CinemaCon in Las Vegas exklusiv ein neuer Trailer zu Avengers 5 enthüllt. Das Video ist leider noch nicht online verfügbar, aber es gibt ausführliche Beschreibungen zu den Szenen, die wir hier für euch zusammenfassen.

Marvel-Vorschau: Die wichtigsten Szenen und Erkenntnisse aus dem neuen Avengers 5-Trailer

The Direct war auf der CinemaCon bei der Enthüllung des neuen Avengers 5-Trailers anwesend und hat den Inhalt geschildert. Hier sind die wichtigsten Szenen und Momente aufgelistet:

Zu Beginn liegt das Schild von Charles Xaviers (Patrick Stewart) Schule für begabte Jugendliche auf dem Boden, während Robert Downey Jr. als Doctor Doom mit Akzent verkündet, dass etwas komme. Dabei ist der Bösewicht erstmals selbst zu sehen , wie er sich aus der Hocke aufrichtet.

, wie er sich aus der Hocke aufrichtet. Im Avengers Tower kommt es zum großen Treffen zwischen den neuen Avengers (Thunderbolts), den Fantastic Four und Sam Wilson (Anthony Mackie).

Hier könnt ihr noch einen kürzeren Teaser zu Avengers 5 mit Thor schauen:

Avengers: Doomsday - Teaser Trailer 2 (Deutsch) HD

Thor (Chris Hemsworth) führt als Erzähler durch den Trailer und tritt in der Vorschau schon den Kampf gegen Doctor Doom an. Dabei wehrt dieser den übermächtigen Stormbreaker des Superhelden mit nur einer Hand ab.



an. Dabei wehrt dieser den übermächtigen Stormbreaker des Superhelden mit nur einer Hand ab. Im Trailer sind außerdem Kämpfe zwischen Gambit (Channing Tatum) und Shang-Chi (Simu Liu) sowie zwischen Yelena Belova (Florence Pugh) und Mystique (Rebecca Romijn) zu sehen.



Die Vorschau endet mit einem Moment zwischen den Ur-Avengers Thor und Captain America, die sich die Hand reichen. Steve Rogers (Chris Evans) ist hier bürgerlich gekleidet und trägt längere Haare und einen Bart , wodurch er mehr seinem Avengers 3-Look ähnelt.





, wodurch er mehr seinem Avengers 3-Look ähnelt. Mehr Film-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.



Weitere kleine Momente im neuen Avengers 5-Trailer

In kürzeren Szenen der Marvel-Vorschau sind außerdem noch M'Baku (Winston Duke) und Das Ding (Ebon Moss-Bachrach), Cyclops (James Marsden), der Fantastic Four-Roboter HERBIE, Ant-Man (Paul Rudd) und seine Tochter Cassie (Kathryn Newton) sowie Johnny Storm (Joseph Quinn) und Sue Storm (Vanessa Kirby) zu sehen.

Bis zum Kinostart des Marvel-Blockbusters wird der Trailer sicher auch demnächst offiziell veröffentlicht. Spätestens ab dem 16. Dezember können sich dann alle MCU-Fans selbst von dem Mega-Spektakel überzeugen. Dann startet Avengers 5: Doomsday in den deutschen Kinos.