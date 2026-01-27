Neuer Trailer zu Bastian Pastewkas Knives Out bei Amazon Prime verspricht großen Crime-Spaß

Amazon hat einen ersten Trailer zu einem neuen Whodunit mit Bastian Pastewka in der Hauptrolle veröffentlicht. Die Vorschau verspricht eine spaßige Antwort auf die Knives Out-Reihe.

Nachdem sich vor bereits sechs Jahren der erste Knives Out-Film als ein absoluter Erfolg erwies, dauerte es nicht lange, bis Netflix sich die Rechte an gleich zwei Fortsetzungen gesichert hatte. Regisseur Rian Johnson kehrte auch für die beiden Fortsetzungen zurück, wovon die aktuellste erst Ende letzten Jahres erschien und bei uns hervorragend wegkam. Amazon hat nach dem kürzeren Teaser nun einen ersten Trailer zu einem Whodunit mit Bastian Pastewka in der Hauptrolle veröffentlicht, welches von der Tonalität her stark an die Knives Out-Reihe erinnert.

Hier könnt ihr den neuen Trailer zu Fabian und die mörderische Hochzeit schauen:

Fabian und die mörderische Hochzeit - Trailer (Deutsch) HD

Bastian Pastewka wird zum ungewollten Ermittler in neuer Amazon Prime-Produktion

In dem Film Fabian und die mörderische Hochzeit mimt Pastewka den titelgebenden Fabian, einen sich auf der Flucht befindenden Betrüger. Während seiner Flucht taucht er inmitten einer Hochzeitsgesellschaft unter, bei der ein Mordfall stattfindet. Unfreiwillig ist er jetzt an der Suche nach dem Mörder beteiligt.

Der Trailer verspricht den für Pastewka üblichen Humor, jedoch frisch verpackt in einem Krimi-Setting. Neben Pastewka sind auch Bernhard Schütz (Herr Lehmann), Lena Dörrie (Who Am I - Kein System ist sicher) und Taneshia Abt (JGA) mit von der Partie. Inszeniert wurde der Film von Markus Sehr (Eine Insel namens Udo).

Fabian und die mörderische Hochzeit startet bald bei Prime

Fabian und die mörderische Hochzeit entstand aus einer Zusammenarbeit von Amazon MGM und UFA Fiction und wird direkt auf Amazon Prime Video verfügbar sein. Fans von Bastian Pastewka müssen auch gar nicht mehr lange warten, da der Film bereits ab dem 6. Februar 2026 auf der Streaming-Plattform gestreamt werden kann.

