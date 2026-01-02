Neuer Trailer zu nächster Marvel-Serie, die den kontroversesten MCU-Bösewicht überhaupt zurückbringt: Sie startet schon in 4 Wochen

Ende Januar startet bei Disney+ die neue Marvel-Serie Wonder Man, die sehr satirisch daherkommt. Schaut jetzt den neuen Trailer, in dem auch der kontroverseste MCU-Bösewicht mitmischt.

Marvel-Fans dürfen sich schon im ersten Monat des neuen Jahres auf eine frische Serie aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) freuen. Ende Januar nimmt Disney+ eine brandneue Produktion aus dem Superhelden-Universum ins Programm, die ziemlich ungewöhnlich aussieht. Wonder Man nimmt das eigene Franchise augenzwinkernd ins Visier und macht die Genre-Müdigkeit der letzten Jahre gleich selbst zum Thema. Vor dem Release ist jetzt nochmal ein neuer Trailer dazu veröffentlicht worden.

Schaut hier den neuen Wonder Man-Trailer:

Wonder Man - S01 Trailer 2 (English) HD

Wonder Man nimmt das MCU selbst aufs Korn

In Wonder Man spricht der Schauspieler Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II) für die Rolle des titelgebenden Superhelden in einem geplanten Hollywood-Remake vor. Ob er von Anfang an selbst Superkräfte hat oder diese erst im Laufe der Serie bekommt, ist noch nicht bekannt. Die Marvel-Serie bringt mit Trevor Slattery (Ben Kingsley), der erstmals in Iron Man 3 aufgetreten ist, außerdem eine der umstrittensten Figuren aus dem MCU überhaupt zurück.



Wann startet Wonder Man genau bei Disney+?

Marvel-Fans müssen sich nur noch wenige Wochen gedulden. Wonder Man startet in Deutschland am 28. Januar 2026 bei Disney+ im Abo. Alle acht Episoden der Serie sollen dann auf einen Schlag bei dem Streaming-Dienst veröffentlicht werden. Die Folgen selbst fallen zudem überraschend kurz aus, wodurch sich Wonder Man ideal zum Bingen eignet.

Auch interessant für Marvel-Fans:

Podcast: Die 15 besten Serien im Januar bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Januar, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Januar umfassen neben der neuen Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms und frischer Bridgerton-Romantik auch Star Trek-Nachschub mit Starfleet Academy, das Echtzeit-Krankenhausdrama The Pitt sowie reichlich Thriller-Unterhaltung.