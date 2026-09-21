Neuer Trailer zu Netflix' Tarantino-Fortsetzung: Der Cliff Booth-Film verrät, was sich alle Fans fragen

Netflix veröffentlicht mit The Further Mis-Adventures of Cliff Booth bald das Sequel zu Quentin Tarantinos Once Upon a Time ... in Hollywood. Der neue Trailer beantwortet eine der größten Fan-Fragen.

Es klingt ein bisschen wie ein Aprilscherz: David Fincher (Fight Club) setzt den Quentin Tarantino-Film Once Upon a Time ... in Hollywood fort – für Netflix. The Further Mis-Adventures of Cliff Booth soll allerdings auch ins Kino kommen. Drehbuchautor Tarantino greift in der Fortsetzung einige Szenen aus dem Original wieder auf, wie der neue Trailer zeigt.

Schaut hier den neuen Trailer zu The Further Mis-Adventures of Cliff Booth:

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth - Trailer (English) HD

Trailer zu Netflix' Tarantino Sequel verrät, was aus Leonardo DiCaprios Figur wurde

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth spielte einige Jahre nach Once Upon a Time ... in Hollywood in den turbulenten 70ern: Booth (Brad Pitt) ist mittlerweile zum Problemlöser großer Hollywoodstudios geworden und legt sich dabei mit vollem Körpereinsatz ins Zeug. Teil seiner Arbeit sind dabei, wie der Trailer offenbart, auch Schlägereien und ein Autorennen in einer Arena.

Darüber hinaus verrät der neue Trailer auch, warum die herzliche Beziehung zwischen Booth und seinem Once Upon a Time ... in Hollywood-Partner Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) schlussendlich gescheitert ist: Der Schauspieler sei zu "fett" geworden und Booth habe ihn daher nicht mehr doublen können. Auch die berüchtigte Bruce Lee-Szene aus dem Kino-Vorgänger wird zu Beginn des Videos aufgegriffen.

Wann kommt The Further Mis-Adventures of Cliff Booth ins Kino und zu Netflix?

Am Donnerstag, den 26. November 2026 soll der Film in deutschen Kinos erscheinen.Auf Netflix erscheint er dann am 23. Dezember 2026.

Podcast mit Cliff Booth: Die größten Streaming-Filme, die noch dieses Jahr bei Netflix und Co. starten

Am Ende des Streaming-Jahres veröffentlichen Dienste wie Netflix, Amazon Prime und Apple TV meist ihre prestigeträchtigsten Filme. Wir stellen euch noch dieses Jahr startende 12 Film-Highlights vor, die euch mit wahren Ereignissen, Sci-Fi-Abenteuern, Meisterdieben und Tarantino-Fortsetzungen begeistern wollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den kommenden Streaming-Originalproduktionen von Netflix und Co. tummeln sich bis Weihnachten Stars wie Brad Pitt als Fixer, Jessica Chastain als ermittelnde Country-Sängerin, Tom Hiddleston als Bergsteiger und Ben Affleck als Bürgermeisterkandidat.