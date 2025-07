Neuer Trailer zu Predator: Badlands entfesselt richtig hartes Sci-Fi-Action-Spektakel

Vor ein paar Jahren sah es so aus, als wäre der Predator am Ende seiner Kräfte angelangt. Der neue Trailer zu Badlands beweist jedoch, dass sich die Sci-Fi-Reihe auf dem richtigen Weg befindet.

Wie erweckt man ein verunglücktes Franchise zu neuem Leben? Die Frage haben die kreativen Köpfe hinter der Predator-Reihe in den vergangenen Jahren mit Bravour beantwortet. Nach dem katastrophalen Predator – Upgrade hat die Sci-Fi-Action-Saga eine harte Kurskorrektur vorgenommen und blüht jetzt mehr denn je.

Dan Trachtenberg mauserte sich nach dem Erfolg von Prey zum neuen Architekten des Franchise unter dem Dach von 20th Century Studios. Erst vor wenigen Wochen brachte er den anthologischen Animationsfilm Predator: Killer of Killers zu Disney+. Jetzt kündigt sich bereits der nächste große Live-Action-Kinofilm an: Predator: Badlands.



Sci-Fi-Highlight: Neuer Trailer zu Predator: Badlands

Predator: Badlands - Trailer (English) HD

Der neue Predator-Film wartet mit einem besonderen Twist auf. Denn bei Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), der Jäger im Zentrum der Geschichte, handelt es sich um einen Ausgestoßenen. Da der junge Predator nicht mehr zu seinem Clan zurückkehren kann, findet er in Thia (Elle Fanning) eine unerwartete Verbündete. Die wirkt auf den ersten Blick wie ein Mensch, ist in Wahrheit jedoch eine humanoide Androidin.

Genauso wie Prey, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts spielt, und Killer of Killers, der drei komplett verschiedenen Handlungssträngen geschickt miteinander verwebt, sorgt auch Predator: Badlands mit einer spannenden Prämisse für Neugier. Das scheint generell das Credo der Trachtenberg-Ärga zu sein: Wir bekommen harte Sci-Fi-Action mit einem der ikonischsten Filmmonster – der Rest ist aber eine Überraschung.

Alle Predator-Filme im Überblick:

Wann startet Predator: Badlands im Kino?

Predator: Badlands startet am 6. November 2025 in den deutschen Kinos. Damit haben wir dann erstmals in der Geschichte des Franchise zwei Filme in einem Jahr erhalten – einen auf Disney+ und einen auf der großen Leinwand.