Neuer Trailer zu Spider-Man 4 zeigt Tom Holland außer Kontrolle und Kampf mit Hulk – aber das ist längst nicht alles

Schon der erste Trailer hat Rekorde gebrochen. Auch die neue Vorschau zu Spider-Man: Brand New Day dürfte im Internet für Aufsehen sorgen. Marvels beliebtester Superheld ist zurück.

Ob noch großes Interesse an den Avengers besteht, wird sich Ende des Jahres zeigen. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft muss sich über die Gunst der Öffentlichkeit auf alle Fälle keine Sorgen machen. Spider-Man: Brand New Day befindet sich auf dem besten Weg, zu einem der erfolgreichsten Blockbuster des Jahres zu werden.

Im März wurden die ersten bewegten Bilder aus der Superhelden-Fortsetzung veröffentlicht und bescherten Sony direkt einen Rekord: Kein Trailer hat in den ersten 24 Stunden mehr Aufrufe generiert. Nun wurde ein neuer Trailer nachgelegt, der ebenfalls einiges an Action und emotionalen Momenten zu bieten hat. Aber seht selbst.

Neuer Trailer zu Spider-Man: Brand New Day entfesselt packendes Marvel-Spektakel

Spider-Man: Brand New Day - Trailer 2 (Deutsch) HD

Spider-Man: Brand New Day steht vor einer kniffligen Herausforderung: Der letzte Teil der Reihe vereinte Tom Hollands Peter Parker in einem wilden Multiversums-Abenteuer mit den Versionen von Tobey Maguire und Andrew Garfield. Wie in aller Welt soll das ultimative Crossover übertroffen werden? Wie es aussieht: vorerst gar nicht.

Mehr Marvel-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir über 3 Millionen Fans täglich mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Die Trailer zu Brand New Day lassen einen geerdeteren Film erwarten, der sich darauf konzentriert, die Geschichte ordentlich fortzusetzen.

Denn diese Geschichte befindet sich an einem spannenden Punkt: Niemand erinnert sich mehr an Peter Parker – nicht einmal seine besten Freunde MJ (Zendaya) und Ned (Jacob Batalon). Die neuen Szenen werden Fans aber viel Hoffnung auf eine Rückkehr des geliebten Trios geben – immerhin schwingt etwa Peter mit MJ erneut über den Dächern von New York herum.

Peter hat allerdings auch seine ganz eigenen Dämonen zu bekämpfen: Etwas scheint nicht mit ihm zu stimmen – ein wahnhafter Zustand befällt ihn, der womöglich mit Sadie Sinks vermeintlicher Bösewichtin zu tun hat. Wie genau die Rolle des Stranger Things-Stars gestrickt ist, bleibt fürs Erste aber noch ein großes Geheimnis.

Die Einsamkeit und Melancholie, die durch die actionreichen Passagen blitzt, erinnern durchaus an die melodramatischen Spidey-Filme von Sam Raimi aus den 2000er Jahren. Gleichzeitig ist Brand New Day weiterhin tief im Marvel Cinematic Universe verankert und bringt mehrere vertraute Figuren aus anderen Filmen und Serien zurück.

Mark Ruffalo, der seit dem ersten Avengers-Film Dr. Bruce Banner spielt, entfesselt seinen Hulk, gegen den Peter sogar im Kampf antritt. Dazu gesellt sich Jon Bernthal als Frank Castle aka der Punisher. Und dann wäre da noch Michael Mando, der in Hollands erstem Spidey den etwas vergessenen Schurken Mac Gargan verkörpert hat und sich nun in Scorpion verwandelt.

Wann startet Spider-Man: Brand New Day im Kino?

Knapp eineinhalb Monate müssen wir uns noch gedulden, bis Spider-Man: Brand New Day in den deutschen Kinos startet. Ab dem 29. Juli 2026 erfahren wir, wie die Geschichte weitergeht. Und wer weiß, vielleicht gibt es am Ende auch eine direkte Verbindung zu Avengers: Doomsday, der im Dezember die große Leinwand erobert.