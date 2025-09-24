Neuer Trailer zum epischem Fantasy-Abschluss: Die 3 Minuten zitieren einen der besten Filme aller Zeiten

Die Fantasy-Fortsetzung Wicked: Teil 2 kündigt sich mit einem letzten Trailer vor dem Filmstart an. Ganze drei Minuten gönnt man Fans von Elphaba und Glinda.

Noch dieses Jahr geht es nach dem gigantischen Fantasy-Erfolg von Wicked mit der Fortsetzung Wicked: Teil 2 weiter. Dann stehen sich Elphaba (Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande) endgültig als Hexen-Gegnerinnen gegenüber, wie der neue und mutmaßlich letzte Trailer zum Film in drei ausführlichen Minuten darlegt.

Hier der finale Trailer zu Wicked 2:

Wicked: Teil 2 - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Regie führte erneut Jon M. Chu, der mit seinen Wicked-Filmen das gleichnamige Musical für die Kinoleinwand adaptierte. Das Bühnenstück geht wiederum auf einen Roman von Gregory Maguire zurück, der sich auf den Film Der Zauberer von Oz und dessen Vorlage von Frank L. Baum bezieht.

Die spektakuläre Vorschau zu Wicked 2 bezieht sich gleich mehrmals auf den unsterblichen Klassiker, der zweifelsfrei zu den besten Filmen aller Zeiten zählt. Etwa, wenn Dorothy und ihre Verbündeten (Löwe, Holzfäller und Vogelscheuche) vom Zauberer (Jeff Goldblum) den Auftrag erhalten, den Besen der bösen Hexe des Westens zu besorgen. Aber wird das Ganze wirklich mit der Schmelzung unserer grünen Heldin enden?

Fantasy-Spektakel Elphaba vs. Glinda: So geht es in Teil 2 von Wicked weiter

Wir erinnern uns: Der erste Teil von Wicked endete damit, dass Elphaba zur Feindin von ganz Oz abgestempelt wird. Dabei wollte sie nur Gerechtigkeit für die unterdrückten Tiere des magischen Landes erreichen. Der Zauberer und Schulleiterin Madame Akaber/Morrible (Michelle Yeoh) haben jedoch ganz andere Pläne. In Teil 2 stehen sich Elphaba als Abtrünnige und Glinda als "gute Hexe" von Oz offiziell als Feindinnen gegenüber. So sehen wir bereits in der Vorschau, wie sie sich ein Zauberstabduell leisten. Doch trotz aller widrigen Umstände scheint ihre Freundschaft nicht ganz verloren zu sein.

Beim großen Fantasy-Showdown auch wieder mit dabei sind Jonathan Bailey als Fiyero, Ethan Slater als Moq und Marissa Bode als Elphabas Schwester Nessarose.

Wann kann man Wicked: Teil 2 im Kino sehen?

Die Fantasy-Fortsetzung Wicked: Teil 2 ist ab dem 20. November 2025 in den deutschen Kinos zu sehen. Wer vorher noch den ersten Teil nachholen oder rewatchen will, findet ihn bei Sky Go und WOW als Flatrate-Titel im Stream, sowie als Leih- und Kauftitel bei Amazon und Co.