Neuer Trailer zum Fantasy-Abenteuer, das eine Milliardenreihe neu auflegt: In vier Wochen kommt es ins Kino

In Kürze kommt eines der größten Fantasy-Spektakel des Jahres ins Kino und entfesselt ein bildgewaltiges Insel-Abenteuer auf der Leinwand: Zu Vaiana gibt es jetzt den finalen Trailer.

Eine Insel vor dem Untergang zu retten, ist ein Milliardengeschäft. Das gilt zumindest für Vaiana 2: Das Fantasy-Abenteuer, in dem die titelgebende Häuptlingstochter ihre Insel erneut vor der Zerstörung retten muss, spielte 2025 laut Deadline über 1 Milliarde US-Dollar ein. Jetzt kehrt die Heldin bald zurück, allerdings in Fleisch und Blut: Zum bald erscheinenden Realfilm-Remake Vaiana gibt es nun den finalen Trailer.

Schaut hier den finalen Trailer zu Vaiana:

Moana - Final Trailer (English) HD

Vaiana könnte das erfolgreichste Fantasy-Abenteuer des Jahres werden

Die Realfilmversion folgt der Story des Vaiana-Originals von 2016: Die junge Heldin (Catherine Laga'aia) wächst behütet auf einer tropischen Insel auf, bis eines Tages die Fische verschwinden und die Vegetation vertrocknet. Eine Dunkelheit scheint die Insel zu bedrohen, und dafür ist ganz offenbar nur einer verantwortlich: die Halbgottheit Maui (Dwayne Johnson).

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Der hat nämlich vor langer Zeit das Herz der Schöpfungsgottheit Te Fiti gestohlen und damit das Schicksal der Insel besiegelt. Vaiana bricht auf, den Unhold zu finden und ihn dazu zu bewegen, seine Tat rückgängig zu machen.

Dem Trailer nach zu urteilen, steht Fantasy-Fans ein extrem unterhaltsames Insel-Abenteuer mit einem gut aufgelegten Dwayne Johnson bevor. Gut möglich, dass sich die sommerliche Strand- und Palmen-Atmosphäre auch auf die Kinokassen auswirkt: Sofern Johnsons 40 Pfund schwere Prothesen nicht im Weg sind, könnte Vaiana durchaus den Coup des Animationssequels wiederholen und zum Milliarden-Hit werden. Offizielle Reaktionen oder Kritiken zum Film gibt es aber noch nicht.

Wann kommt das Realfilm-Remake Vaiana ins Kino?

Vaiana kommt am 9. Juli 2026 in die deutschen Kinos.