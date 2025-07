Neuer Trailer zum Finale einer epischen Reihe, die über 2 Milliarden Dollar eingespielt hat

In einigen Wochen startet der letzte Teil der Conjuring-Reihe im Kino. Schaut jetzt den neuen Trailer zum großen Finale rund um das Geisterjäger-Ehepaar Ed und Lorraine Warren.

Vor mittlerweile zwölf Jahren schuf Insidious-Regisseur James Wan mit Conjuring - Die Heimsuchung den Grundstein für das erfolgreichste Horror-Franchise aller Zeiten. Bis heute hat die Reihe mit mehreren Hauptfilmen und Spin-offs wie Annabelle weltweit über 2 Milliarden Dollar eingespielt.

In einigen Wochen startet The Conjuring 4: Last Rites im Kino, der die Reihe rund um die Warrens abschließen soll. Nach dem ersten Teaser-Trailer ist jetzt eine neue Vorschau zu dem Horror-Finale erschienen, die den letzten Einsatz des Ehepaares andeutet.

Schaut hier den neuen Trailer zu Conjuring 4 auf Deutsch:

Conjuring 4: Das letzte Kapitel - Trailer (Deutsch) HD

Großes Horror-Finale bald im Kino: Darum geht es in Conjuring 4

Im letzten Teil der Gruselsaga von Regisseur Michael Chaves müssen Ed (Patrick Wilson) und Lorraine Warren (Vera Farmiga) den bisher furchterregendsten und persönlichsten Fall ihrer Karriere bewältigen. Neben einer neuen Familie, in der übernatürlicher Spuk tobt, wird auch ihre erwachsene Tochter Judy (Mia Tomlinson) in das paranormale Chaos hineingezogen.

Der Fall rund um die Smurl-Familie soll aus gewissen Gründen der letzte Einsatz der Warrens gewesen sein ...

Wann startet das Conjuring-Finale im Kino?

Horror-Fans müssen sich nur noch wenige Wochen gedulden. Conjuring 4: Das letzte Kapitel läuft ab dem 4. September 2025 in den deutschen Kinos.

Der letzte Teil der Reihe soll übrigens nicht der endgültige Abschluss des Horror-Franchise sein. New Line Cinema CCO Richard Brener sagte gegenüber Bloody Disgusting :

Dies ist der letzte Teil der ersten Phase, aber wir hoffen, dass wir noch mehr schaffen können. Phase Zwei wird noch bekannt gegeben.

Klingt also ganz danach, als würde trotz des kommenden Finales noch sehr viel Leben im großen Conjuring-Universum stecken.