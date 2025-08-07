Neuer Tribute von Panem-Film: Erstes Video teast die Rückkehr von Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen

Die Dreharbeiten zum nächsten Teil der Hunger Games-Reihe haben angefangen. Nun gibt es das erste offizielle Video zu Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping.

Vor zwei Jahren hauchte das Prequel Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes dem Hunger Games-Universum neues Leben ein und brachte uns zurück in die dystopische Welt von Panem. Dass es aus dieser noch viele weitere Geschichten zu erzählen gibt, beweist seit diesem Jahr ein weiterer Roman von Suzanne Collins, der nun ebenfalls verfilmt wird: Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping.

Erneut handelt es sich um ein Prequel, also eine Geschichte, die zeitlich gesehen vor den Hungerspielen von Katniss Everdeen angesiedelt ist. Dieses Mal tauchen wir in die Vergangenheit von Haymitch Abernathy ein, der im Original von Woody Harrelson gespielt wurde. Im neuen Film übernimmt Newcomer Joseph Zada den Part. Jetzt taucht er ganz kurz im ersten Video von den Dreharbeiten auf.

Sunrise on the Reaping: Erstes Video zeigt Haymith-Darsteller Joseph Zada und teast Katniss-Rückkehr

Im Juli fiel die erste Klappe zu Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping. Gedreht wird aktuell in Spanien. Später soll die Produktion auch nach Deutschland kommen, wo bereits große Teile der Vorgänger entstanden sind. Lionsgate hat das 36-sekündige Video auf dem offiziellen Twitter-Account der Hunger Games-Reihe veröffentlicht. Nachfolgend könnt ihr euch den Blick hinter die Kulissen anschauen.

Fertige Filmaufnahmen sind hier noch nicht zu erkennen. Stattdessen zeigt das Video vor allem prächtige Landschaften, Equipment und ein paar spannende Close-ups, die uns zur nächsten blutigen Hungerspielausgabe hinführen. Am meisten versetzt Fans jedoch ein anderes Detail in Aufregung: der Song im Hintergrund. Es handelt sich nämlich um einen Auszug aus Deep in the Meadow, gesungen von Jennifer Lawrence.



Achtung, minimale Spoiler!

Fans haben den Song direkt aus den alten Filmen erkannt und spekulieren nun, dass es der erste Hinweis auf die Rückkehr von Lawrence als Katniss Everdeen sein könnte. Bereits in den vergangenen Tagen hat es Gerüchte gegeben, dass wir die ehemalige Hauptdarstellerin der Reihe zusammen mit Woody Harrelson und Josh Hutcherson noch einmal in Panem sehen werden. Grund dafür ist Collins' Buchvorlage.

Mitte März erschien Sunrise on the Reaping im Buchhandel. In Deutschland trägt der Roman den Titel Die Tribute von Panem L – Der Tag bricht an. Obwohl die Handlung zur Zeit der 50. Hungerspiele angesiedelt ist, überraschte Collins die Fans der Reihe mit einem Epilog, der neben dem älteren Haymitch auch Katniss Everdeen und Peeta Mellark, also die noch lebenden Gewinner:innen von District 12, zurückbringt.



Wann startet Sunrise on the Reaping im Kino?

Ob Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson und Woody Harrelson tatsächlich einen kleinen Auftritt in Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping haben, erfahren wir spätestens am 19. November 2025, wenn der neue Hunger Games-Film in den Kinos startet. Regie führt erneut Francis Lawrence, der die Reihe seit Catching Fire begleitet.