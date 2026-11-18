Die Tribute von Panem: Sunrise of the Reaping ist der neueste Film aus dem Hunger Games-Universum. Es handelt sich jedoch um keine klassische Fortsetzung der dystopischen Sci-Fi-Reihe.

Vor ein paar Jahren noch war Die Tribute von Panem eine geradlinig erzählte Reihe, die einen klaren Start- und Schlusspunkt hatte. Inzwischen sieht das anders aus: Die neuesten Geschichten aus der von Suzanne Collins geschaffenen Vorlage sind zeitlich weit abseits der Hungerspiele mit Katniss Everdeen angesiedelt.

Wann spielt Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping genau? Falls ihr bei den mittlerweile sechs (!) Hunger Games-Filmen den Überblick verloren habt, findet ihr hier eine kurze Einordnung. Wir listen euch die Filme in chronologischer Reihenfolge auf und verraten euch, was ihr vor dem neuen Film gesehen haben solltet.

Was gehört alles zu Die Tribute von Panem dazu?

Die Geschichte von Die Tribute von Panem entführt in eine dystopische Zukunft. Nach einem verheerenden Krieg ist der totalitäre Staat Panem entstanden, der sich in zwölf Distrikte unterteilt. Kontrolliert werden diese Distrikte vom Kapitol, das jedes Jahr als Machtdemonstration die sogenannten Hungerspiele veranstaltet.

Jeder Distrikt muss ein Mädchen und einen Jungen zwischen zwölf und 18 Jahren stellen, die in einer Arena gegeneinander antreten – ein Spektakel, das zu Propagandazwecken live übertragen wird und die Menschen in Panem an ihren Platz erinnern soll. Wer am Ende überlebt, gewinnt. Doch in Wahrheit gewinnt nur das Kapitol.

Die chronologische Reihenfolge der Hunger Games-Filme:

Die Hauptreihe beginnt mit Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) kurz vor den 74. Hungerspielen. Bei The Ballad of Songbirds & Snakes und Sunrise on the Reaping handelt es sich um Prequels, die die Vorgeschichte bestimmter Figuren erzählen.

In Songbirds & Snakes folgen wir dem jungen Coriolanus Snow (Tom Blyth), der später als diktatorischer Präsident Panem in Angst und Schrecken versetzt.

(Tom Blyth), der später als diktatorischer Präsident Panem in Angst und Schrecken versetzt. In Sunrise on the Reaping folgen wir dem jungen Haymitch Abernathy (Joseph Zada), der später als Mentor von Katniss Everdeen in Erscheinung tritt.

Was muss ich vor Sunrise on the Reaping gesehen haben?

Die kurze Antwort: nichts. Der neue Film funktioniert wie eine Origin-Story und durchläuft mit Hamyitch alle wichtigen Stationen des Panem-Kosmos, von der Auswahl der Tribute über die Hungerspiele bis zu den bitteren Konsequenzen. Im Grunde findet ihr in den drei Akten des Films das gesamte Franchise – kondensiert auf 158 Minuten.

Die ausführliche Antwort: Wenn ihr die komplette Tragweite der Geschichte verstehen wollt, lohnt es sich auf alle Fälle, die Hauptreihe um Katniss Everdeen gesehen zu haben. Viele Figuren, die wir dort kennenlernen, tauchen auch in Sunrise on the Reaping auf – nur eben 24 Jahre jünger. Konkret gehören folgende Namen dazu:

Jeder Hunger Games-Film kommt mit tragischen Ereignissen daher. Das Wissen um den weiteren Verlauf der Geschichte macht viele Momente in Sunrise on the Reaping noch herzerreißender. Auch das größere politische Gefüge zwischen Unterdrückung und Widerstand wird in jedem Film aus einer anderen Perspektive beleuchtet.

Wenn ihr hier ganz tief einsteigen wollt, sei euch auch Songbirds & Snakes empfohlen, der bisher einzige Film, der uns aus dem Kapitol in die Hungerspiele entführt und die Frage stellt, wie aus einem jungen Mann mit Idealen ein Tyrann wurde, der Jahr für Jahr Unschuldige in den sicheren Tod schickt, um an der Macht zu bleiben.

Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping startet am 18. November 2026 in den deutschen Kinos. Schon heute, am 17. November 2026, finden erste Previews statt.

