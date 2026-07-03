Neuer Wolverine bei Marvel: Hugh Jackman macht klare Ansage an seine Nachfolger

Kaum ein Schauspieler hat über so viele Jahre hinweg dieselbe Rolle in einem Franchise verkörpert wie Hugh Jackman als Wolverine. An seine potenziellen Nachfolger richtet der Australier nun deutliche Worte.

Bis heute ist X-Men eine der langlebigsten Superheldenreihen der Filmgeschichte. Ihren Anfang fand sie bereits acht Jahre vor dem Marvel Cinematic Universe (MCU). Und auch wenn es zwischenzeitlich zeitsprungbedingte Auswechslungen in der Besetzung gab, war Hugh Jackman in der Rolle des Wolverine eine Konstante, die sich durch beinahe alle Filme zog. Für seine potenziellen Nachfolger hat Jackman heute deutliche Worte parat.

Hugh Jackman weigert sich, seinen Wolverine-Nachfolgern Ratschläge zu geben

Wie Deadline berichtet, hat der 57-jährige Australier in einem Interview mit ProjectBigScreen eine deutliche Botschaft an alle Darsteller, die nach ihm die Rolle des Wolverine übernehmen werden. Auf die Frage, was für eine Art von Verständnis von der Figur er sich von einem neuen Darsteller wünschen würde, antwortete Jackman wie folgt:

Ich werde demjenigen, der ihn spielt, nichts sagen, denn mir hat auch niemand etwas gesagt, worüber ich mich wirklich sehr freue. Und da ich die Comics nicht gelesen hatte, bin ich ganz unvoreingenommen an die Sache herangegangen. [...] Ich hoffe, dass einfach jemand kommt, der macht, was auch immer er will, und das Ganze zu seinem eigenen macht.

Nachdem man dachte, dass Logan – The Wolverine Jackmans letzter Auftritt als Wolverine war, kehrte er vor drei Jahren für Deadpool & Wolverine in der Rolle zurück. Stand jetzt könne er sich auch nach wie vor eine weitere Rückkehr vorstellen, wie die Erwähnung des Deadpool-Gags "Ich spiele ihn, bis ich 90 bin" im Interview vermuten lässt.

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