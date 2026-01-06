Neuerfindung einer der größten Abenteuerlegenden aller Zeiten: Trailer mit Hugh Jackman sieht extrem düster aus

Dieses Jahr erwartet uns ein Robin Hood-Film im Kino, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben. Vielleicht kann Hauptdarsteller Hugh Jackman sogar sein Marvel-Kunststück wiederholen.

Erst letztes Jahr ist mit Robin Hood eine aufwendige Neuverfilmung der gleichnamigen Legende um den Bogenschützen erschienen. Newcomer Jack Patten spielt darin den titelgebenden Helden, der die Reichen bestiehlt, um den Armen zu geben – und sich dabei vor allem den garstigen Sheriff von Nottingham zum Feind macht.

Kaum feierte die Robin Hood-Serie von 2025 ihre Premiere, kündigt sich ein weiteres Projekt an, das sich der legendären Heldenfigur widmet. Bereits der Titel lässt jedoch erahnen, dass es sich hierbei nicht um die übliche Abenteuergeschichte handelt. The Death of Robin Hood kommt mit einem neuen Ansatz daher.

Erster Trailer zu The Death of Robin Hood mit Hugh Jackman

In The Death of Robin Hood erwartet uns eine gealterte Version des Gesetzlosen. Hugh Jackman weckt diesen sichtlich von der vergangenen Zeit mitgenommenen Robin Hood zum Leben, als würde er das Kunststück wiederholen, das er vor neun Jahren mit seinem (temporären) Marvel-Abschied Logan – The Wolverine vollbracht hat.

The Death of Robin Hood - Trailer (English) HD

In The Death of Robin Hood wird der Gesetzlose mit seiner Vergangenheit als Mörder und Verbrecher konfrontiert, während er selbst an schweren Verletzungen leidet und auf fremde Hilfe angewiesen ist. Von einem munteren Errol Flynn aus Robin Hood, König der Vagabunden ist in diesem filmischen Requiem nichts zu entdecken.

Regisseur Michael Sarnoski hat schon im Zuge seines Debüts Pig bewiesen, dass er es versteht, das Hadern und Leiden einsamer, rauer Männer eindrucksvoll in bewegten Bildern festzuhalten. Auch sein zweiter abendfüllender Spielfilm, A Quiet Place: Tag Eins, entpuppte sich als starkes, berührendes Drama.

Gute Voraussetzungen für eine Neuerfindung des Stoffs, der von Hollywood meist nach dem gleichen Muster erzählt wird. The Death of Robin Hood bringt die Figur an Abgründe, an denen wir sie noch nicht gesehen haben. Sogar das Poster macht der vertrauten Legende einen Strich durch die Rechnung und erklärt: "Er war kein Held."

Wann startet The Death of Robin Hood im Kino?

In den USA bringt A24 den Film noch dieses Jahr ins Kino. Für Deutschland steht leider noch kein Start fest. Allein die Besetzung dürfte jedoch Grund genug sein, das Projekt auch hierzulande auf die Leinwand zu bringen. Neben Hugh Jackman gehören Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett und Noah Jupe zum Cast.