Neues Action-Abenteuer erobert sofort Platz 1 bei Netflix: Es lief erst vor 3 Monaten im Kino

Ende Dezember 2025 ist die unterhaltsame Meta-Neuauflage eines Monster-Horror-Klassikers im Kino gestartet. Jetzt gibt's den Film schon im Netflix-Abo, wo er auf Platz 1 der Charts steht.

Vor knapp 30 Jahren ist mit Anaconda ein Monster-Horrorfilm über eine Riesenschlange erschienen, die ein Filmteam im Dschungel terrorisiert. Zur Weihnachtszeit im vergangenen Jahr ist dann eine gleichnamige Neuauflage gestartet, die den kruden Kultfilm im Meta-Style aufgegriffen hat.

Wer das "Remake" von 2025 mit Stars wie Jack Black (King Kong) und Paul Rudd (Ant-Man) im Kino verpasst hat, wurde vor wenigen Tagen bei Netflix überrascht. Hier streamt das unterhaltsame Action-Abenteuer seit dem 4. April 2026 bereits im Abo – und steht direkt an der Charts-Spitze.

Neuer Platz 1 bei Netflix: Darum geht es im neuen Anaconda-Film

Die Neuauflage von Regisseur Tom Gormican (Massive Talent) handelt von den zwei Freunden Griff (Paul Rudd) und Doug (Jack Black), die große Anaconda-Fans sind und ein Remake des 1997er-Films drehen wollen. Mit amateurhaftem Talent und ohne Budget begeben sie sich mit der Unterstützung von Kenny (Steve Zahn) und Dougs Frau Claire (Thandiwe Newton) in den Urwald des Amazonas, wo sie bald mit einer realen Riesen-Anaconda konfrontiert werden.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand: 7. April 2026):

Moviepilot-Redakteur Jan Felix Wuttig schreibt in seinem positiven Film-Check zum neuen Anaconda unter anderem:

Den puren Spaß der Dialoge und Situationen unterstützt dabei der Meta-Aspekt des ganzen Films: Als sich die Vierertruppe zu Beginn ihre als Kinder gedrehten Filme ansehen, ist deren Überzogenheit nicht nur lustig, sondern auch charmant: In den schlecht sitzenden Kostümen, dem amateurhaften Schauspiel und den hyperdramatischen Pointen stecken nicht nur Witze, sondern auch ein Herz für die Liebe zum Filmemachen.

Ähnlich charmant wirken die Meta-Scherze, die sich zwischen filmischer und tatsächlicher Realität hin- und herwandeln, wenn etwa Rudds Griff ganz im Hintergrund eines S.W.A.T.-Posters auftaucht oder ein Cameo-Star des ersten Anaconda-Films einem damaligen Co-Star einen süffisanten Tiefschlag verpasst.

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