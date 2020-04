Neues Amazon Prime-Angebot: Alle Filme und Serien im Mai

Das Amazon-Programm für den Mai ist bekannt. Das Angebot überzeugt mit Actionfilmen und einigen spannenden neuen Serien. Seht hier alle Zugänge in der Übersicht.

Was kommt neu zu Amazon Prime im Mai? Das Angebot sieht abermals interessant und abwechslungsreich aus. Der Film mit dem langen und seltsamen Titel, The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot, kam hierzulande gar nichts ins Kino, wandert jetzt aber in die Flatrate von Amazon.

Actionkino bei Amazon Prime

Außerdem könnt ihr euch auf den Mark Wahlberg-Reißer Mile 22 freuen, und in Imperium spielt Harry Potter-Star Daniel Radcliffe einen Undercover-Neo-Nazi. Bei den Serien solltet ihr Dispatches from Elsewhere mit Jason Segel auf dem Schirm haben. Überdies geht Homecoming mit Julia Roberts in die 2. Staffel.

Der deutsche Trailer zu The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot

The Man Who Killed Hitler And Then The Bigfoot - Trailer (Deutsch) HD

Neue Filme bei Amazon Prime

Neue Serien bei Amazon Prime

1. Mai: Black-ish – Staffel 5



1. Mai: Upload – Staffel 1

8. Mai: Dispatches from Elsewhere – Staffel 1



15. Mai: The Last Narc – Staffel 1 [OV/OmU]



22. Mai: Homecoming – Staffel 2 [OV/OmU]

29. Mai:Der Beischläfer – Staffel 1

Podcast für Amazon-Streamer: Die besten Tipps zu Coronazeiten

Im Podcast-Crossover von Moviepilots Streamgestöber und den Serienjunkies - auch bei Spotify - reden Andrea, Jenny und Hanna über ihre Streaming-Tipps zu Coronazeiten bei Netflix, Amazon Prime, Sky & Co.:

Wir sind von Tales From the Loop bis Community mit Science-Fiction, Comedy-, Horror-, Zeichentrick-, Doku- und RomCom-Tipps ausgestattet und schauen darauf, wie sich unser eigener Serien- und Filmkonsum durch die Coronakrise verändert hat.



Worauf freut ihr euch am meisten?