Neues Fantasy-Abenteuer könnte der nächste große Kino-Hit werden: Erster Trailer zu Pixars Gatto

Pixars nächster großer Kinofilm Toy Story 5 steht kurz vor seinem Kinostart, doch es gibt bereits jetzt einen ersten Teaser für den darauffolgenden Film. Er verspricht jetzt schon ein charmantes Fantasy-Abenteuer.

Mit Toy Story 5 startet in wenigen Wochen der vermutlich am heißesten erwartete Animationsfilm des aktuellen Blockbuster-Sommers. Doch jetzt hat Pixar kurz vor dem Kinostart bereits einen Ausblick gegeben, was wir nächstes Jahr von dem renommierten Animationsstudio aus dem Hause Disney erwarten können. Im Frühjahr startet nämlich das Fantasy-Abenteuer Gatto in den Kinos, zu dem es jetzt einen ersten Teaser gibt.

Erster Teaser zu Gatto spielt auf einen der besten Filme aller Zeiten an

Gatto - Teaser-Trailer (Deutsch) HD

In Gatto wird die Geschichte der Katze Nero erzählt, die aufgrund ihres schwarzen Fells von den abergläubischen Einwohner:innen Venedigs ausgegrenzt wird. Neros Probleme häufen sich, als er sich auch noch bei dem Gangsterboss und Kater Rocco verschuldet. Doch mit dem Bewältigen seiner Aufgaben, schließt Nero neue Freundschaften und findet endlich seinen Platz in der Welt.

Der erste Teaser zeigt eine Szene, in der Rocco und Nero zusammen eine weitere Katze verhören, dabei jedoch immerzu von dem Licht der Lampe abgelenkt werden. Unterlegt wird die Szene mit einer abgewandelten Version des Love Theme aus Der Pate. Inszeniert wird der Film von Enrico Casarosa, der bereits bei Pixars Luca Regie geführt hatte. Nero und Rocco werden im englischen Original von Mark Ruffalo und Laurence Fishburne vertont.

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Der Teaser setzt einen charmant-humoristischen Grundton und überrascht mit einem Animationsstil, der ein wenig von den bisherigen Pixarfilmen abweicht und wie eine Mischung aus dem Stil des aktuellsten Films Hoppers und dem großartigen Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch wirkt.

Vor kurzem gab Pixar übrigens erste Informationen zu einem zukünftigen Projekt bekannt, über das sich vor allem Findet Nemo-Fans freuen dürften.

Wann und wo kann man Gatto sehen?

Nächsten Frühling ist es soweit, denn bereits am 4. März 2027 wird Gatto in den deutschen Kinos starten.