Neues Fantasy-Abenteuer sieht nach bester Unterhaltung aus: Lasst euch den bezaubernden Trailer nicht entgehen

In wenigen Monaten kommt ein neuer Fantasyfilm ins Kino, der nicht nur Katzenliebhaber:innen und Pixar-Fans unter euch überzeugen dürfte. In Venedig spielt die Musik von Gatto.

Luca-Regisseur Enrico Casarosa kehrt für die Pixar-Animationsfilmschmiede nach Italien zurück, um ein neues Abenteuer voller übernatürlicher Elemente zu erzählen. Nur dass es diesmal nicht um ein Seeungeheuer, sondern um eine Katze in Venedig geht. Entsprechend trägt der Fantasyfilm im Titel schlicht das italienische Wort für Kater: Gatto. Der bezaubernde lange Trailer verspricht bereits große Schauwerte und Gefühle:

Schaut hier den Trailer zu Pixars Gatto:

Gatto - Trailer (Deutsch) HD

Worum geht's im Fantasy-Abenteuer Gatto?

Nachdem der erste kurze Teaser zu Gatto im Sommer schon kurze Video-Einblicke in den für Pixar neuen Stil der handgemalten 2D-Ästhetik gewährte, macht der längere Trailer nun die Handlung deutlich: Kater Nero ist in den Gassen von Venedig großgeworden und steht in der Schuld von Gangsterboss Rocco. Doch erst als dieser ihn ausschickt, um die Geige der Straßenkünstlerin Maja zu stehlen, beginnt er angesichts ihrer Musik den Weg zu überdenken, den er eingeschlagen hat. Nur leider rinnen ihm seine neun Katzenleben zusehends durch die Tatzen.

Animationsfans werden sich von Gatto sicherlich ein wenig an Charlie - Alle Hunde kommen in den Himmel (1989) erinnert fühlen, der manche als Gangsterfilm für Kinder verstörte, oder auch an Pixars vorigen Jenseits-Film mit Katze denken: Soul (2020). Enrico Casarona verriet jedoch, dass er zu dem Streifen von seinen liebsten Katzenfilmen inspiriert wurde: Disneys Aristocats sowie Wie Kater Zorbas der kleinen Möwe das Fliegen beibrachte.

Im englischen Original veredeln berühmte Stimmen den Cast von Gatto: Mark Ruffalo spricht die Hauptfigur Nero, während Laurence Fishburne zum Katzen-Mafioso Rocco wird.

Wann startet Pixars Gatto im Kino?

Ob der Film dann den Kino-Erfolg des diesjährigen Pixar-Abenteuers Hoppers wiederholen kann, werden wir in wenigen Monaten herausfinden. Denn Gatto startet am 4. März 2027 auf den deutschen Leinwänden.

Als Vorfilm läuft dann übrigens der neue Findet Nemo-Kurzfilm, der den Titel Verliebte Dorie trägt.

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