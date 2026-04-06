Neues Fantasy-Abenteuer wird zur Kino-Sensation: Das hat dieses Jahr kein anderer Film geschafft

Pünktlich zum Osterwochenende ist ein neues Fantasy-Abenteuer gestartet, das direkt ein riesiges Publikum in die Kinos ziehen konnte. Der Film hat zum Start gleich mehrere Rekorde gebrochen.

Mit einem Einspielergebnis von über 1,3 Milliarden US-Dollar avancierte Der Super Mario Bros. Film 2023 weltweit zum zweiterfolgreichsten Film des Jahres. Kein Wunder, dass Millionen Fans mit großen Erwartungen auf die Fortsetzung hingefiebert haben, die als Der Super Mario Galaxy Film am 1. April endlich in die deutschen Kinos eingezogen ist.

Nachdem der Film bereits nach einem Tag (!) einen Rekord aufstellen konnte, gibt es nach dem ersten Wochenende nun weitere beachtliche Zahlen zu verbuchen. Unter anderem legte der Film den besten Start des Jahres hin und ließ damit sogar Der Astronaut - Project Hail Mary hinter sich.

Der Super Mario Galaxy Film bricht Rekorde: Fantasy-Abenteuer legt erfolgreichsten Start des Jahres hin

Wie das Branchenmagazin Deadline berichtet, konnte der Film nach dem langen Osterwochenende weltweit ganze 372,5 Millionen US-Dollar einspielen. Das ist ein unglaubliches Ergebnis, das alle bisherigen Starts des Jahres weit hinter sich lässt. Zum Vergleich: Der bisherige Spitzenreiter Der Astronaut konnte am Startwochenende 140,2 Millionen US-Dollar einnehmen. Das ist beinahe nur halb so viel wie das, was die Videospielverfilmung jetzt auf den Tisch bringt.

Auch wenn die Studios Illumination und Universal damit einen leichten Abfall zum Vorgängerfilm verbuchen müssen, der zum Start phänomenale 387,8 Millionen US-Dollar einspielen konnte, hat das neue Fantasy-Abenteuer damit gleich mehrere Kinorekorde gebrochen. Neben dem Rekord als bester weltweiter Kinostart des Jahres 2026, kann Super Mario noch auf folgende Titel blicken:

Super Mario ist jetzt das einzige Animationsfranchise, bei dem es zwei Filme geschafft haben, mit weltweit über 350 Millionen US-Dollar zu starten.

Der Super Mario Galaxy Film hat den fünftbesten Start eines Animationsfilms jemals hingelegt.

hingelegt. Das Fantasy-Abenteuer ist als zweiterfolgreichster Film gestartet, der auf einem Videospiel basiert – Spitzenreiter bleibt Der Super Mario Bros. Film.

– Spitzenreiter bleibt Der Super Mario Bros. Film. Der Super Mario Galaxy Film kann den zweitbesten Start für Illumination verbuchen.

Auch für Universal rentiert sich der Film: Der Super Mario Galaxy Film hat den fünftbesten Start für das Studio jemals erreicht.

Auch in Deutschland wird Der Super Mario Galaxy Film zum Hit

Auch in Deutschland spiegeln sich diese Erfolgs-Zahlen. Hierzulande zog es übers Wochenende etwa 1,25 Millionen Menschen ins Kino, um dem neuen Super Mario-Abenteuer beizuwohnen. Wie Inside Kino berichtet, hat der Film damit auch in Deutschland den bisher besten Kinostart des Jahres hingelegt.

Weiterhin entspricht das dem drittbesten 5-Tage-Start eines Film seit Corona. Nur Avatar 2: The Way of Water und James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben konnten mit jeweils 1,33 Millionen Zuschauenden einen besseren Start in den deutschen Kinos erzielen. In Deutschland übertrifft die Fortsetzung damit sogar seinen Vorgänger, der zum Start etwa 1,21 Millionen Menschen ins Kino ziehen konnte. Dazu darf sich der Film jetzt als viertbester Oster-Start aller Zeiten rühmen.

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Nach diesem unglaublichen Start dürfen wir mehr als gespannt sein, wie sich die Box-Office-Zahlen für den Film innerhalb der nächsten Wochen weiterentwickeln werden. Auf weltweiter Ebene steht Der Super Mario Galaxy Film jetzt schon auf Platz 4 der insgesamt erfolgreichsten Filme des Jahres. Dass das Fantasy-Abenteuer an die Spitze klettern wird, scheint jetzt schon wahrscheinlich.