Neues Fantasy-Epos tritt in die Fußstapfen von Herr der Ringe: Es wird einer der großen Blockbuster 2027

Fantasy-Fans dürfen sich freuen, denn nächstes Jahr erwartet uns ein gewaltiges Epos aus dem Genre. Wie sich nun herausgestellt hat, hat der Film jetzt schon etwas mit der Herr der Ringe-Trilogie gemeinsam.

Videospielverfilmungen feiern derzeit ein absolutes Rekordhoch. Derzeit dominiert mit dem Der Super Mario Galaxy Film die Fortsetzung von Nintendos beliebtem Klempner die Kinokassen. Doch Nintendo hat bereits weitere große Pläne für Adaptionen ihrer wichtigsten Marken und geht nächstes Jahr mit einer Live-Action-Verfilmung von The Legend of Zelda an den Start.

Zeldas Heimat Hyrule bekommt den gleichen Drehort wie Mittelerde

Wie CBR berichtet, wird der Zelda-Film derzeit in Neuseeland gefilmt, an den gleichen Orten, wo auch die Der Herr der Ringe-Filme gedreht wurden. Somit hat sich das gewählte Setting bereits wunderbar für eine Fantasy-Verfilmung bewährt. Für viele Fans ist das eine große Erleichterung, da die Welt von Hyrule und vor allem ihre Landschaften ein essenzieller Bestandteil der Zelda-Spiele sind. Würde man hier rein auf digitale Umgebungen setzen, könnte das einen großen Teil der Immersion rauben.

Dass Regisseur Wes Ball jedoch mit Spezialeffekten umgehen kann, hat er spätestens mit Planet der Affen: New Kingdom bewiesen. In einem Interview erzählte er jedoch, dass er für den Zelda-Film eher einen geerdeteren Ansatz verfolgen möchte. Inwiefern die realen Umgebungen sich letztlich mit den Spezialeffekten paaren werden, erfahren wir spätestens mit einem ersten Trailer.

Wann und wo kann man den The Legend of Zelda-Film sehen?

Der Zelda-Film soll bereits nächstes Jahr im Frühjahr, genauer gesagt am 7. Mai 2027, in den US-Kinos starten. Dank eines neuen Deals soll der Film außerdem nach seinem Kino-Release schon bei Netflix zum Streamen verfügbar sein.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme, die 2026 bei Netflix, Amazon und Co. starten

Schon jetzt stehen mehrere Film-Highlights, die 2026 im Stream starten, fest. Wir stellen euch die spannendsten kommenden Werke mit Stars wie Robert Pattinson, Charlize Theron und Denzel Washington im Podcast vor.

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