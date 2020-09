Neues Netflix-Angebot: Alle 55 Filme und Serie der Woche

Das Wochenende steht vor der Tür, also haben wir uns durchs Programm von Netflix gewühlt und einige spannende Titel gefunden, die wir euch hier vorstellen möchten.

Seit unserer letzten Netflix-Übersicht sind einige neue Titel ins Programm des Streaming-Diensts gewandert. Damit ihr wisst, was ihr am Wochenende alles schauen könnt, haben wir die wichtigsten Filme und Serien für euch herausgesucht.

Dieses Mal beeindrucken die Eigenproduktionen gar nicht so sehr wie die lizenzierten Titel. Zwar bietet Netflix mit The Babysitter: Killer Queen einen namhaften Film an, der aus der eigenen Schmiede stammt. Empfehlen möchten wir euch allerdings ein paar andere Entdeckungen.

Emotionales Drama mit Reese Witherspoon

Zuerst wäre da das Drama Der große Trip - Wild mit Reese Witherspoon. Inszeniert von Jean-Marc Vallée erwartet euch hier die Verfilmung der Memoiren von Cheryl Strayed, die ihr Reise von über 1000 Meilen auf dem Pacific Crest Trail schildert. Ergänzend dazu bietet sich auch Das erstaunliche Leben des Walter Mitty an.

Der große Trip Wild - Trailer (Deutsch) HD

Action-Maestro Michael Bay von einer anderen Seite

Michael Bay steht für bombastisches Blockbuster-Kino, doch abseits all der Krawall-Orgien findet sich auch ein eher unscheinbarer Film in seiner Vita wieder. Die Rede ist von dem bitterbösen Pain & Gain, in dem Mark Wahlberg und Dwayne Johnson als kriminelle Bodybuilder ihr Unwesen treiben und schon bald mit den bitteren Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert werden.

Noch ein Netflix-Tipp: Pathfinder fasziniert mit seiner Hässlichkeit

Batman erobert Netflix im Lego-Gewand

Während wir alle gespannt auf The Batman mit Robert Pattinson warten, schickt uns Netflix mit The Lego Batman Movie quer durch die Geschichte des Dunklen Ritters. Das knallbunte Referenzfeuerwerk begeistert mit Witz und Charme - und einem grandiosen Sprechcast, angefangen bei Will Arnett über Rosario Dawson bis hin zu Zach Galifianakis als fieser/einsamer Joker.

The Lego Batman Movie - Trailer (Deutsch) HD

Shia LaBeouf auf den Spuren von Hitchcock

Auf den Spuren von Alfred Hitchcocks Fenster zum Hof bewegt sich Shia LaBeouf in dem spannenden Thriller Disturbia, der manchmal auch ins Horrorgenre driftet, vor allem aber ein ziemlich toller Coming-of-Age-Film ist. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt - seit einigen Tagen versteckt er sich im Netflix-Angebot.

Noch ein Netflix-Tipp: Haus der 1000 Leichen wird euch verstören

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Neue Serien bei Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht ganz vollständig, da oft noch am Wochenende noch Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Podcast: Wie gut ist Away bei Netflix?

In dieser kurzen Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber dreht sich alles um die Netflix-Serie Away mit Hilary Swank in der Hauptrolle.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gehört Hilary Swank zu den traurigsten Astronautinnen, die sich jemals in die unendlichen Weiten des Weltraums begeben haben? Das und mehr diskutieren Andrea und Matthias in der Streamgestöber-Ausgabe zu Away auf Netflix.

Was werdet ihr am Wochenende auf Netflix schauen?