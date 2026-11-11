Neues Netflix-Projekt mit Millie Bobby Brown enthüllt: Für den Stranger-Things-Star ist das Genre unbekanntes Terrain

Stranger Things-Star Millie Bobby Brown hat schon einige Projekte mit Netflix umgesetzt. Nun ist ein neues geplant, in dem die Schauspielerin von einer ganz neuen Seite zu sehen sein wird.

Netflix und Millie Bobby Brown scheinen eine erfolgreiche Kombination zu sein. Dort hatte die Schauspielerin 2016 ihren großen Durchbruch in der Serie Stranger Things und setzte ihre Karriere mit der Filmreihe Enola Holmes erfolgreich fort. Nach Spannung und kriminalistischen Abenteuern widmet sich Brown nun einem ganz anderen Projekt, wie Deadline exklusiv berichtet – der romantischen Komödie Non-Refundable.

Millie Bobby Brown soll Netflix-RomCom anführen

Brown wird nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sondern erneut als Produzentin mitwirken. An ihrer Seite wird Jack Innanen den romantischen Gegenpart übernehmen, der mit der Comedyserie Adults bekannt wurde.

In Non-Refundable müssen Nate (Innanen) und Dani (Brown) ihre gebuchte Hochzeitslocation bezahlen, obwohl die Beziehung gescheitert ist. Um wenigstens etwas für das Geld zu bekommen, reisen sie gemeinsam nach Mexiko und versuchen dort, sich gegenseitig mit neuen Dates zu übertrumpfen. Das Chaos ist vorprogrammiert.

Regie übernimmt Paul Briganti, der sich mit Comedy bestens auskennt und unter anderem sechs Jahre lang für Saturday Night Live tätig war. Das Drehbuch stammt von David Bernstein (The Hungover Games).

Quellen zufolge wolle Netflix mit Non-Refundable das nur noch selten bediente Genre der RomComs wieder aufleben lassen und an Filme wie Nie wieder Sex mit der Ex anknüpfen, der Humor mit emotionaler Tiefe verbindet. Wann Non-Refundable bei Netflix startet, ist aktuell noch nicht bekannt.

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Der ehemalige Stranger Things-Star hat weitere Projekte bei Netflix

Fans können sich auf zusätzliche Projekte mit der jungen Schauspielerin freuen. Romantisch wird es auch mit der bereits abgedrehten Komödie Just Picture It, in der Brown eine College-Studentin spielt, die plötzlich Bild aus der Zukunft auf ihr Smartphone bekommt.

Hoffnung gibt es auch auf Enola Holmes 4, selbst wenn eine offizielle Bestätigung bislang ausgeblieben ist. Und auch bei den Netflix-Serien legt Brown nach. Insbesondere Stranger-Things Fans dürften auf ihre Spinoage-Thrillerserie hinfiebern. Denn wie schon im Mystery-Hit wird die Schauspielerin auch hier wieder die Tochter an der Seite von David Harbour spielen.

Auch wenn Brown hin und wieder in Kinofilmen wie Godzilla vs. Kong zu sehen ist, ist der Großteil ihrer Arbeit eng mit dem Streaming-Dienst verbunden. In Zukunft warten neben Non-Refundbale also noch weitere Filme und Serien auf das Netflix-Publikum.