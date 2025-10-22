Neues Poster zu One Piece Staffel 2 enthüllt ersten Blick auf zwei riesige Fanlieblinge

Staffel 2 von Netflix' One Piece-Adaption hat ein neues Poster verpasst bekommen. Darauf und auf einigen weiteren frischen Bildern sind erstmals die beiden Riesen zu sehen.

One Piece-Fans sind langes Warten gewöhnt, aber nach Staffel 1 der Netflix-Serie war es dann doch sehr lange still. Aber nächstes Jahr ist es endlich soweit und Staffel 2 der Manga-Adaption erscheint bei Netflix. Jetzt gibt es ein neues Poster und einige Bilder, unter anderem von Dorry und Brogy.

Netflix zeigt zum ersten Mal die beiden One Piece-Riesen auf neuem Poster zu Staffel 2

Einer der beiden gigantischen Fanlieblinge war zwar schon im First Look-Teaser-Trailer zu Staffel 2 von One Piece zu sehen, aber eben noch nicht beide zusammen. Jetzt ist es aber endlich soweit und die zwei Giganten werden auf einem frisch veröffentlichten Poster nebeneinander gezeigt.

Hier könnt ihr die wirklich beeindruckend groß erscheinenden Riesen Dorry und Brogy in ihrer ganzen Pracht bewundern:

Das Poster wird vom offiziellen Twitter-Account zur One Piece-Serie bei Netflix mit einer Aussage des fiktiven Abenteurers Louis Arnot garniert:

Für seine Bewohner:innen ist die Insel wahrhaftig ein kleiner Garten.

Damit wird selbstverständlich auf den Little Garden-Storybogen Bezug genommen, den wir in der zweiten Staffel der Live Action-Adaption der Anime- beziehungsweise Manga-Vorlage zu Gesicht bekommen werden. Für die beiden Riesen wirkt eben alles andere sehr klein.

Ohne zu viel spoilern zu wollen: Der Zeitpunkt, dieses Poster zu veröffentlichen, ist angesichts dessen, was gerade in der Anime-Serie los ist, äußerst gelungen gewählt. Die beiden Riesen spielen auf jeden Fall auch zukünftig noch eine größere Rolle.

Bei The Wrap gab es gestern zusätzlich noch ein paar weitere, exklusive Bilder zur kommenden Staffel 2. Da wären zum einen Brendan Murray als Brogy und Werner Coetser als Dorry im Streit, zum anderen aber natürlich auch noch Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) höchstpersönlich sowie ein die Flucht ergreifender Lysop (Jacob Romero).

Wann kommt One Piece Staffel 2 zu Netflix?

Es gibt zu One Piece Staffel 2: Into the Grand Line bisher noch keinen offiziellen Streaming-Starttermin von Netflix. Aber dafür wurde bereits klipp und klar angekündigt, dass das chaotische Piratenabenteuer im Jahr 2026 fortgesetzt werden soll. Staffel 2 umfasst acht neue Folgen. Staffel 3 wurde ebenfalls bereits angekündigt, hat aber natürlich auch noch keinen Starttermin.



